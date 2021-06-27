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В Питере курьер на электросамокате пронёсся на красный и на скорости влетел в легковушку

После удара он отлетел на асфальт и схватился за голову. По нашим данным, молодой человек сейчас находится в реанимации.

27 июня, 08:26

Курьер на электросамокате пронёсся на красный свет и влетел в легковушку в центре Петербурга. Видео © LIFE

Минувшей ночью в Петроградском районе Северной столицы произошло ДТП с участием курьера "Яндекс.Еды" на электросамокате и легкового автомобиля. Кадры с места происшествия оказались в распоряжении Лайфа.

На записи видно, как доставщик еды следует по Большому проспекту Петроградской стороны. На перекрёстке молодой человек пролетает на красный сигнал светофора и врезается в "ауди". От сильного удара курьера отбрасывает от машины на несколько метров.

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По нашим данным, после аварии пострадавший доставщик был госпитализирован в реанимацию. Другие обстоятельства случившегося уточняются.

Ранее Лайф рассказывал, что в Петербурге пьяный таксист прокатил на капоте охранника, а потом врезался в столб. "Пассажир" предпринимал попытки остановить неугомонного водителя, но тот упорно двигался вперёд. В итоге автомобилиста удалось задержать, в результате инцидента никто не пострадал.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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