НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В США заявили, что не намерены возобновлять мирные переговоры Израиля и Палестины

Париж и Вашингтон использовали своё влияние во время последнего кризиса в Газе, чтобы добиться снижения уровня потерь и разрушений, отметил американский госсекретарь.

27 июня, 08:11
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

США в настоящее время не предпринимают попытки возобновить мирные переговоры между Израилем и Палестиной. Об этом заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен в интервью газете Le Journal du Dimanche.

"Об этом речь сейчас не идёт. Франция и США использовали своё влияние во время последнего кризиса в Газе, чтобы добиться снижения уровня потерь и разрушений", — ответил Блинкен на вопрос журналиста, намерены ли США вновь предпринять инициативы, чтобы возобновить мирный процесс между Израилем и Палестиной.

Два спецборта МЧС доставили из сектора Газа в Москву граждан России и стран СНГ

Два спецборта МЧС доставили из сектора Газа в Москву граждан России и стран СНГ

Госсекретарь подчеркнул, что вопрос оказания гуманитарной помощи и восстановления сектора Газа представлялся США приоритетным, как и усилия, необходимые для недопущения повторения подобного кризиса. Он также добавил, что Вашингтон восстановил связи с Палестиной, в частности, поэтапно открыл американское генеральное консульство в Восточном Иерусалиме.

"Однако необходимо подождать и убедиться, что возникли более позитивные условия, которые позволяют возобновить переговоры на основе принципа существования двух государств", — заключил Блинкен.

NYT: Участвовавшие в убийстве журналиста Хашогджи саудовцы прошли боевую подготовку в США

NYT: Участвовавшие в убийстве журналиста Хашогджи саудовцы прошли боевую подготовку в США

Напомним, в начале мая произошла эскалация конфликта между Израилем и Палестиной. В связи с резким ухудшением ситуации в секторе Газа президент РФ Владимир Путин распорядился эвакуировать из Газы россиян, желающих вернуться на родину. Также глава государства поручил заняться вывозом и граждан стран СНГ.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Трамп на митинге дал оценку отношениям с Путиным

сегодня в 04:44

Россия внимательно отнесётся к сигналам от посла США, заявил Рябков

вчера в 08:39

В Индии у летучих мышей выявили смертельно опасный для людей вирус

сегодня в 08:42

В Москве зарегистрировали 114 смертей от ковида за сутки — это новый максимум с начала пандемии

сегодня в 08:49

Республика Алтай присоединилась к обязательной вакцинации отдельных категорий населения

сегодня в 08:34

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1