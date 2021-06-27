В США заявили, что не намерены возобновлять мирные переговоры Израиля и Палестины

США в настоящее время не предпринимают попытки возобновить мирные переговоры между Израилем и Палестиной. Об этом заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен в интервью газете Le Journal du Dimanche.

"Об этом речь сейчас не идёт. Франция и США использовали своё влияние во время последнего кризиса в Газе, чтобы добиться снижения уровня потерь и разрушений", — ответил Блинкен на вопрос журналиста, намерены ли США вновь предпринять инициативы, чтобы возобновить мирный процесс между Израилем и Палестиной.

Госсекретарь подчеркнул, что вопрос оказания гуманитарной помощи и восстановления сектора Газа представлялся США приоритетным, как и усилия, необходимые для недопущения повторения подобного кризиса. Он также добавил, что Вашингтон восстановил связи с Палестиной, в частности, поэтапно открыл американское генеральное консульство в Восточном Иерусалиме.

"Однако необходимо подождать и убедиться, что возникли более позитивные условия, которые позволяют возобновить переговоры на основе принципа существования двух государств", — заключил Блинкен.