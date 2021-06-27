Партия Пашиняна набрала 53,91% голосов на выборах в парламент Армении
В ЦИК подвели окончательные итоги голосования. В состав законодательного органа страны также вошли две политические силы бывших президентов республики.
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В Армении подведены окончательные итоги внеочередных парламентских выборов. Результаты озвучили представители ЦИК страны.
- Партия "Гражданский договор" и.о. премьер-министра Никола Пашиняна — 53,91%, или свыше 680 тысяч голосов избирателей.
- Блок "Армения" бывшего президента Роберта Кочаряна — 21,9%, или свыше 260 тысяч голосов.
- Блок "Честь имею" бывшего главы СНБ Артура Ванецяна и третьего президента Сержа Саргсяна — 5,22%, или более 66 тысяч голосов.
"В избирательные списки на выборах было включено 2 595 512 человек, в голосовании участвовало 1 281 997, или 49,39% избирателей", — заявил глава ЦИК Тигран Мукучян на заседании перед подписанием протокола.
Блок "Честь имею" не набрал необходимых 7% голосов, но он пройдёт в парламент. Согласно законодательству Армении, в нём обязательно должны присутствовать как минимум три политические силы.
Напомним, в ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин поздравил исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна с победой на внеочередных выборах и пожелал успехов в процессе формирования нового правительства.
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