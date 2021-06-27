Партия Пашиняна набрала 53,91% голосов на выборах в парламент Армении

В Армении подведены окончательные итоги внеочередных парламентских выборов. Результаты озвучили представители ЦИК страны.

Партия "Гражданский договор" и.о. премьер-министра Никола Пашиняна — 53,91%, или свыше 680 тысяч голосов избирателей. Блок "Армения" бывшего президента Роберта Кочаряна — 21,9%, или свыше 260 тысяч голосов. Блок "Честь имею" бывшего главы СНБ Артура Ванецяна и третьего президента Сержа Саргсяна — 5,22%, или более 66 тысяч голосов.

"В избирательные списки на выборах было включено 2 595 512 человек, в голосовании участвовало 1 281 997, или 49,39% избирателей", — заявил глава ЦИК Тигран Мукучян на заседании перед подписанием протокола.

Блок "Честь имею" не набрал необходимых 7% голосов, но он пройдёт в парламент. Согласно законодательству Армении, в нём обязательно должны присутствовать как минимум три политические силы.