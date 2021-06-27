Новое Правительство Чехии примет решение о выстраивании отношений с Россией

Правительство Чехии, которое будет сформировано по итогам предстоящих 8 и 9 октября этого года выборов в палату депутатов, должно будет принять решение о том, как выстраивать отношения с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел республики Якуб Кулганек.

"Нельзя допустить мысль о том, чтобы у нас не было отношений с Россией. Отношения должны строиться на основе взаимного уважения и должны быть, если это возможно, прагматичными. Решение о том, каким способом они будут выстраиваться, остаётся, с моей точки зрения, за будущим Правительством Чехии", — передаёт слова Кулганека чешское агентство ЧТК.

Одним из условий для начала диалога Праги с Москвой, по мнению чешской стороны, является исключение республики из списка недружественных России государств, в который она внесена вместе с США. Включение Чехии в этот перечень противоречит Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, указал министр.

Известно, что на текущей неделе по инициативе Кулганека в МИД Чехии состоялся закрытый круглый стол экспертов парламентских партий страны по теме отношений с РФ. Рекомендации, которые были выработаны в ходе совещания, могут быть использованы будущим правительством республики. По утверждению главы чешского внешнеполитического ведомства, НАТО и Евросоюз заинтересованы в диалоге с Россией. Аналогичная позиция и у прибалтийских государств, у которых довольно долгое время существуют сложные отношения с Москвой.

Кулганек отметил, что с российской стороной продолжается дискуссия об административно-технических аспектах работы чешского посольства и Чешского дома в Москве, а также дипломатического представительства РФ в Праге. При этом помощь республике в поддержании деятельности её посольства предложили страны ЕС. Однако "в данный момент власти приняли решение, что пока не воспользуются данным предложением", констатировал министр.

"Мы решаем, каким образом обеспечить деятельность посольства и Чешского дома в Москве, чтобы она соответствовала нашим амбициям в чешско-российских отношениях. Дискуссия на эту тему продолжается", — заключил Кулганек.