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"Это катастрофа": В Германии назвали фатальным отказ Европы от саммита с Россией

По словам немецкой журналистки Сабине Шольт, Брюссель, вместо того чтобы идти на контакт, выдвигает в адрес Москвы "беззубые угрозы" в виде санкций и экономического давления.

27 июня, 09:06

Фото © Pixabay

Отношения между Россией и Европой требуют срочной перезагрузки, поэтому отказ от совместного саммита РФ и стран ЕС кажется фатальным. Такое мнение в интервью Das Erste высказала немецкая журналистка Сабине Шольт.

По её мнению, Европа, вместо того чтобы идти на контакт, выдвигала против России "беззубые угрозы" с помощью санкций и экономического давления, однако это в итоге ни к чему не привело.

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"В сложившейся ситуации предложение лидеров Франции и Германии провести совместный саммит с Россией вполне оправданно. Если Джо Байден поговорил с Владимиром Путиным, то европейцам тоже нужно это сделать", — сказала Шольт.

В то же время главную проблему обозреватель видит в расколе Европы. По её словам, неудачная попытка договориться о проведении совместной встречи выглядит фатальной ещё и потому, что против неё выступили восточноевропейские страны, которые не доверяют РФ.

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"Это катастрофа. Европа расколота, а Путин откинулся назад и смотрит на то, как страны – члены Евросоюза конфликтуют друг с другом и теряют силы", — подчеркивает Шольт.

Журналистка призвала европейские страны "взять себя в руки и перестроиться", как бы тяжело это ни было, и идти на конструктивный диалог с Москвой.

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Напомним, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен и президент Франции Эмманюэль Макрон обсудили цели установления "стабильных и предсказуемых" отношений с Москвой при противодействии её "поведению".

Также мы писали, что канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила о поиске нового формата для диалога с Россией. Она подчеркнула, что даже во времена холодной войны каналы оставались открытыми.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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