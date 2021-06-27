"Die EU braucht endlich einen gemeinsamen Nenner, eine echte Russland-Strategie." Die Meinung von @SabineScholt zum Verhältnis zwischen der EU und Russland. (red) pic.twitter.com/pof7Ea8rcT — tagesthemen (@tagesthemen) June 26, 2021

Отношения между Россией и Европой требуют срочной перезагрузки, поэтому отказ от совместного саммита РФ и стран ЕС кажется фатальным. Такое мнение в интервью Das Erste высказала немецкая журналистка Сабине Шольт.

По её мнению, Европа, вместо того чтобы идти на контакт, выдвигала против России "беззубые угрозы" с помощью санкций и экономического давления, однако это в итоге ни к чему не привело.

"В сложившейся ситуации предложение лидеров Франции и Германии провести совместный саммит с Россией вполне оправданно. Если Джо Байден поговорил с Владимиром Путиным, то европейцам тоже нужно это сделать", — сказала Шольт.

В то же время главную проблему обозреватель видит в расколе Европы. По её словам, неудачная попытка договориться о проведении совместной встречи выглядит фатальной ещё и потому, что против неё выступили восточноевропейские страны, которые не доверяют РФ.

"Это катастрофа. Европа расколота, а Путин откинулся назад и смотрит на то, как страны – члены Евросоюза конфликтуют друг с другом и теряют силы", — подчеркивает Шольт.

Журналистка призвала европейские страны "взять себя в руки и перестроиться", как бы тяжело это ни было, и идти на конструктивный диалог с Москвой.

Напомним, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен и президент Франции Эмманюэль Макрон обсудили цели установления "стабильных и предсказуемых" отношений с Москвой при противодействии её "поведению".