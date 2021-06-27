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Вернувшихся из России шведских футбольных болельщиков призвали сесть на карантин

Ковид обнаружили уже как минимум у двух граждан, недавно приехавших из Северной столицы. Вместе с тем в Финляндии заражения зафиксировали у 86 вернувшихся из Петербурга болельщиков.

27 июня, 09:24
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Шведских болельщиков, побывавших в Санкт-Петербурге на матчах сборной королевства по футболу, призвали сделать тесты на ковид и сесть на недельный карантин после возвращения домой. Эти меры не распространяются на вакцинированных граждан. С такими рекомендациями выступили представители здравоохранения скандинавской страны.

"Очень важно соблюдать существующие правила карантина. Об этом не в последнюю очередь свидетельствует развитие [событий] в Финляндии. Мы не хотим распространения инфекции на рабочих местах", — пояснил государственный эпидемиолог Андерс Тегнель в интервью газете Dagens Nyheter.

Следователи проводят проверку после вспышки ковида в детском лагере в Туве

Следователи проводят проверку после вспышки ковида в детском лагере в Туве

По данным издания, ковид обнаружили уже как минимум у двух шведов, недавно приехавших из Северной столицы. Вместе с тем в Финляндии у 86 вернувшихся из Петербурга болельщиков зафиксировали заражение. Премьер-министр страны Санна Марин призвала жителей, которые недавно посещали Россию, сдавать ПЦР-тесты.

Между тем в России за минувшие сутки выявили более 20,5 тысячи новых случаев коронавируса. Наибольшее их число зафиксировали в Москве (+6723), Подмосковье (+2608), Санкт-Петербурге (+1298), Нижегородской области (+334) и Бурятии (+305).

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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