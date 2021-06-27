Вернувшихся из России шведских футбольных болельщиков призвали сесть на карантин

Ковид обнаружили уже как минимум у двух граждан, недавно приехавших из Северной столицы. Вместе с тем в Финляндии заражения зафиксировали у 86 вернувшихся из Петербурга болельщиков.

Шведских болельщиков, побывавших в Санкт-Петербурге на матчах сборной королевства по футболу, призвали сделать тесты на ковид и сесть на недельный карантин после возвращения домой. Эти меры не распространяются на вакцинированных граждан. С такими рекомендациями выступили представители здравоохранения скандинавской страны.

"Очень важно соблюдать существующие правила карантина. Об этом не в последнюю очередь свидетельствует развитие [событий] в Финляндии. Мы не хотим распространения инфекции на рабочих местах", — пояснил государственный эпидемиолог Андерс Тегнель в интервью газете Dagens Nyheter.

По данным издания, ковид обнаружили уже как минимум у двух шведов, недавно приехавших из Северной столицы. Вместе с тем в Финляндии у 86 вернувшихся из Петербурга болельщиков зафиксировали заражение. Премьер-министр страны Санна Марин призвала жителей, которые недавно посещали Россию, сдавать ПЦР-тесты.