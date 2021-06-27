Вирус "нипах", выявленный у летучих мышей в Индии, уже знаком учёным — его вспышки случались в течение последних 20 лет. Об этом рассказал профессор центра имени Гамалеи вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с телеканалом "360". Он отметил, что вирус действительно смертельно опасен, его летальность может составлять до 75%.

"Семейство это называется парамиксовирусы. Это РНК-содержащий вирус. Были вспышки на протяжении последних 20 лет. <…> Очень высокая летальность у этого вируса. Там от 40 до 75%, даже до 100% людей погибало. Заболевание это как энцефалит, тяжёлый энцефалит. Воспаление мозга", — пояснил учёный.

Альтштейн отметил, что носителями вируса являются крупные летучие лисицы, оставляющие его на фруктах, которыми питаются. При этом "нипах" передаётся от человека к человеку, но не так активно, поэтому эпидемий не бывает. Самая масштабная вспышка вируса была зарегистрирована в 1999 году, когда заразилось около 250 человек.