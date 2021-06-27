Известная российская певица Анита Цой в программе "Ты не поверишь" на НТВ рассказала о необычных и неприятных последствиях коронавируса.

"Гормоны сбились после ковида, большой выброс кальция. У меня была застарелая травма, и весь кальций рванул туда. Просто кальцием быстро зарос сустав. Какие-то два-три месяца! Я не смогла двигать рукой, просто закаменела", — призналась народная артистка РФ.

В итоге Аните пришлось заплатить более трёх миллионов рублей за операцию в швейцарской клинике. К счастью, хирургическое вмешательство и период реабилитации прошли успешно и певица может вернуться к работе.

Анита Цой — популярная певица и телеведущая. Её творчество — симбиоз российских музыкальных традиций и тонкого азиатского колорита, а каждый её концерт — эффектная шоу-программа. Первая пластинка Аниты Цой, получившая название "Полёт", появилась на прилавках музыкальных магазинов в 1997 году и принесла певице премию "Овация" в номинации "Открытие года" и премию за "Лучшее шоу года". Подробнее о биографии Аниты Цой читайте на uznayvse.ru.