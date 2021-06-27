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Рука просто закаменела: Анита Цой рассказала о неожиданных последствиях коронавируса

Артистка выложила более трёх миллионов рублей за операцию в швейцарской клинике. К счастью, хирургическое вмешательство и реабилитация прошли успешно.

27 июня, 15:26
<p>Анита Цой. Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/p/CQJiIr4DkOl/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">anitatsoy</a></p>

Анита Цой. Фото © Instagram/anitatsoy

Известная российская певица Анита Цой в программе "Ты не поверишь" на НТВ рассказала о необычных и неприятных последствиях коронавируса.

"Гормоны сбились после ковида, большой выброс кальция. У меня была застарелая травма, и весь кальций рванул туда. Просто кальцием быстро зарос сустав. Какие-то два-три месяца! Я не смогла двигать рукой, просто закаменела", — призналась народная артистка РФ.

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В итоге Аните пришлось заплатить более трёх миллионов рублей за операцию в швейцарской клинике. К счастью, хирургическое вмешательство и период реабилитации прошли успешно и певица может вернуться к работе.

Анита Цой — популярная певица и телеведущая. Её творчество — симбиоз российских музыкальных традиций и тонкого азиатского колорита, а каждый её концерт — эффектная шоу-программа. Первая пластинка Аниты Цой, получившая название "Полёт", появилась на прилавках музыкальных магазинов в 1997 году и принесла певице премию "Овация" в номинации "Открытие года" и премию за "Лучшее шоу года". Подробнее о биографии Аниты Цой читайте на uznayvse.ru.

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Ранее Лайф рассказывал, что исполнительница главной роли в фильме-сказке "Двенадцать месяцев" умерла от ковида. Заслуженной артистке России было 72 года. Дата и место прощания с Натальей Поповой пока не названы.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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