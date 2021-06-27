В Москве умер основатель и худрук театра "Сопричастность" Игорь Сиренко

В возрасте 80 лет ушёл из жизни заслуженный деятель искусств России, актёр, основатель и художественный руководитель Московского драматического театра "Сопричастность" Игорь Сиренко. О печальном известии сообщается на сайте театра.

"[Игорь Михайлович] ушёл из жизни 25 июня 2021 года", — указано в сообщении.

Причина смерти худрука, как и дата его похорон, пока не сообщается.

Игорь Сиренко родился 8 декабря 1940 года в Мариуполе. После окончания Театрального училища имени Щукина работал в Театре имени Маяковского 16 лет, где сыграл более 30 ролей. С 1979-го по 1983 год он занимал пост директора Театра имени Пушкина, а позже работал режиссёром в Театре имени Гоголя, где его избрали на должность директора. В 1990 году Сиренко создал и возглавил театр "Сопричастность", до последних дней оставался его руководителем.

Также на счету Сиренко несколько ролей в кино. Например, он сыграл в таких картинах, как "Последняя ночь уходящего года", "Интервью в Буэнос-Айресе" и "Объективные обстоятельства".