Пушков назвал отличным началом шпионского триллера обнаружение секретных документов об эсминце у Крыма
Сенатор отметил, что произошедшее может быть "сознательным "сливом" со стороны противников такого маршрута" корабля для привлечения общественного мнения.
Алексей Пушков. Фото © Wikipedia
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал факт того, что секретные документы, касающиеся прохода британского эсминца Defender около Крыма, были якобы найдены на автобусной остановке в графстве Кент.
"Остаётся вопрос: это намеренная утечка, чтобы показать решимость Лондона демонстрировать свою позицию России? Что вряд ли, поскольку уже были заявления Лондона и Джонсона на сей счёт. Или всё же сознательный "слив" со стороны противников такого маршрута британского эсминца как слишком опасного? И попытка привлечь к этому британское общественное мнение? Скорее, второе", — отметил парламентарий.
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Пушков подчеркнул, что также произошедшее может быть возможной интригой против премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и главы Минобороны Бена Уоллеса. Сенатор добавил, что инцидент мог бы стать отличным началом для шпионского триллера.
Напомним, материалы для публикации Би-би-си в редакцию принёс прохожий, который за день до инцидента с эсминцем около Крымского полуострова обнаружил папку с документами возле автобусной остановки на юго-востоке Англии. Владельцем, как сообщается, был высокопоставленный чиновник Минобороны Великобритании. В ведомстве подтвердили факт утечки.
Как уже писал Лайф, после нарушения британским эсминцем Defender морской границы РФ в районе мыса Фиолент в Крыму российский военный корабль сделал несколько предупредительных выстрелов, а бомбардировщик Су-24М выполнил предупредительное бомбометание по ходу движения судна. Между тем в Минобороны Великобритании заявили, что их корабль двигался в территориальных водах Украины, экипаж эсминца не фиксировал стрельбы поблизости. Однако журналист Би-би-си, находившийся на корабле, утверждает обратное. В подтверждение этого опубликовано видео инцидента.
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