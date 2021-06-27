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Пушков назвал отличным началом шпионского триллера обнаружение секретных документов об эсминце у Крыма

Сенатор отметил, что произошедшее может быть "сознательным "сливом" со стороны противников такого маршрута" корабля для привлечения общественного мнения.

27 июня, 14:44
<p>Алексей Пушков. Фото ©<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Aleksey_Pushkov#/media/File:Alexey_Pushkov.gif" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Wikipedia</a></p>

Алексей Пушков. Фото © Wikipedia

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал факт того, что секретные документы, касающиеся прохода британского эсминца Defender около Крыма, были якобы найдены на автобусной остановке в графстве Кент.

"Остаётся вопрос: это намеренная утечка, чтобы показать решимость Лондона демонстрировать свою позицию России? Что вряд ли, поскольку уже были заявления Лондона и Джонсона на сей счёт. Или всё же сознательный "слив" со стороны противников такого маршрута британского эсминца как слишком опасного? И попытка привлечь к этому британское общественное мнение? Скорее, второе", — отметил парламентарий.

"Агенты 007 уже не те": Захарова оценила публикацию секретных документов об эсминце у Крыма, отметив ненужность "русских хакеров"

"Агенты 007 уже не те": Захарова оценила публикацию секретных документов об эсминце у Крыма, отметив ненужность "русских хакеров"

Пушков подчеркнул, что также произошедшее может быть возможной интригой против премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и главы Минобороны Бена Уоллеса. Сенатор добавил, что инцидент мог бы стать отличным началом для шпионского триллера.

Напомним, материалы для публикации Би-би-си в редакцию принёс прохожий, который за день до инцидента с эсминцем около Крымского полуострова обнаружил папку с документами возле автобусной остановки на юго-востоке Англии. Владельцем, как сообщается, был высокопоставленный чиновник Минобороны Великобритании. В ведомстве подтвердили факт утечки.

"Опасное легкомыслие": Британский журналист раскритиковал провокацию с эсминцем у берегов Крыма

"Опасное легкомыслие": Британский журналист раскритиковал провокацию с эсминцем у берегов Крыма

Как уже писал Лайф, после нарушения британским эсминцем Defender морской границы РФ в районе мыса Фиолент в Крыму российский военный корабль сделал несколько предупредительных выстрелов, а бомбардировщик Су-24М выполнил предупредительное бомбометание по ходу движения судна. Между тем в Минобороны Великобритании заявили, что их корабль двигался в территориальных водах Украины, экипаж эсминца не фиксировал стрельбы поблизости. Однако журналист Би-би-си, находившийся на корабле, утверждает обратное. В подтверждение этого опубликовано видео инцидента.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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