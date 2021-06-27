Пушков назвал отличным началом шпионского триллера обнаружение секретных документов об эсминце у Крыма

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал факт того, что секретные документы, касающиеся прохода британского эсминца Defender около Крыма, были якобы найдены на автобусной остановке в графстве Кент.

"Остаётся вопрос: это намеренная утечка, чтобы показать решимость Лондона демонстрировать свою позицию России? Что вряд ли, поскольку уже были заявления Лондона и Джонсона на сей счёт. Или всё же сознательный "слив" со стороны противников такого маршрута британского эсминца как слишком опасного? И попытка привлечь к этому британское общественное мнение? Скорее, второе", — отметил парламентарий.

Пушков подчеркнул, что также произошедшее может быть возможной интригой против премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и главы Минобороны Бена Уоллеса. Сенатор добавил, что инцидент мог бы стать отличным началом для шпионского триллера.