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Опубликовано видео посадки китайского марсохода на поверхность Красной планеты

Миссия аппарата рассчитана на 92 дня (земных суток), он соберёт грунт и изучит ионосферу.

27 июня, 14:21

Китайское национальное космическое управление (CNSA) опубликовало видео с высадкой аппарата "Чжужун" на Марс. В ролике запечатлён момент раскрытия парашюта марсохода, а также его движения по Красной планете.

На кадрах видно, как входящий в китайскую исследовательскую миссию "Тяньвэнь-1" марсоход "Чжужун" бороздит бескрайнюю пустыню красного цвета. Всё происходило в районе равнины Утопия, расположенной в северном полушарии Марса.

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Напомним, 15 мая автоматическая межпланетная станция "Тяньвэнь-1" успешно приземлилась на поверхность Марса. Входящий в состав миссии марсоход "Чжужун" занимается сбором проб грунта, а также исследованием ионосферы и климата Марса. Он будет работать в течение 92 земных суток. Уже 19 мая марсоход прислал фото и видео с поверхности Красной планеты.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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