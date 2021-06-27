Умерла президент ассоциации организаций блокадников Валентина Леоненко

В Санкт-Петербурге на 96-м году жизни скончалась президент Международной ассоциации общественных организаций блокадников города-героя Ленинграда Валентина Леоненко. Об этом сообщили в администрации города, опубликовав соболезнования губернатора Александра Беглова.

"Петербург понес тяжёлую утрату. Ушла из жизни Валентина Ивановна Леоненко. Выражаю глубокие соболезнования её родным, близким, друзьям, соратникам, всем, кто был с ней рядом", — отметил градоначальник.

В 16 лет в 1941 году Леоненко работала в военном госпитале. Она строила укрепления на Пулковских высотах, рыла траншеи и окопы у Кировского завода. А после войны Леоненко более 50 лет посвятила педагогическому труду. В 1990 году вместе с соратниками создала Международную ассоциацию общественных организаций блокадников города-героя Ленинграда, в которую вошло 109 организаций из 65 российских и 39 зарубежных городов.

"Валентина Ивановна Леоненко пользовалась огромным уважением в нашем городе. Она была душой блокадного братства", — отметил губернатор.

Леоненко активно помогала организовывать съезды, в которых принимали участие ветераны, живущие не только в России, но и за её пределами. По её инициативе были изданы десятки томов о блокаде.

"Для всех нас Валентина Ивановна останется примером жизненной стойкости, мужества, силы духа, любви к родному городу", — подчеркнул Беглов.