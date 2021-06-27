"Опасное легкомыслие": Британский журналист раскритиковал провокацию с эсминцем у берегов Крыма
Колумнист выразил надежду на то, что у правительства королевства на самом деле есть какая-то стратегия поведения на международной арене.
Фото © Wikipedia
Отправка военного эсминца Defender в воды около территории Крыма в качестве некого дипломатического заявления несла в себе ненужный риск и продемонстрировала "опасное легкомыслие" британской политики. Таким мнением поделился журналист Патрик Кокберн в колонке для The Independent.
"Решение использовать военный корабль, чтобы сделать дипломатическое заявление, несёт в себе ненужный риск. Вместо того, чтобы продемонстрировать возрождение британской мощи, бессмысленное столкновение у берегов Крыма разоблачило то опасное легкомыслие, которое лежит в основе британской политики", — объяснил Кокберн.
"Агенты 007 уже не те": Захарова оценила публикацию секретных документов об эсминце у Крыма, отметив ненужность "русских хакеров"
По словам журналиста, у русских теперь есть возможность угрожать в ответ, точно понимая, что ничего не произойдёт. Но даже если и случится нечто подобное, то такую риторику не получится свести на нет. Британский премьер-министр Борис Джонсон применяет не очень уместный подход во взаимодействии с Россией, который может кончиться "чрезмерно острой реакцией".
"В отличие от предложенной президентом Теодором Рузвельтом формулы успешной империалистической интервенции, подход Бориса Джонсона заключается в том, чтобы "говорить громко, но при этом держать в руках маленькую дубинку", — отметил колумнист.
Кокберн выразил надежду, что у британского правительства есть какая-то своя стратегия, которую он пока не разгадал.
Напомним, после нарушения британским эсминцем Defender морской границы РФ в районе мыса Фиолент в Крыму российский военный корабль сделал несколько предупредительных выстрелов, а бомбардировщик Су-24М выполнил предупредительное бомбометание по ходу движения судна. Между тем в Минобороны Великобритании заявили, что их корабль двигался в территориальных водах Украины, экипаж эсминца не фиксировал стрельбы поблизости. Однако журналист Би-би-си, находившийся на корабле, утверждает обратное. В подтверждение этого опубликовано видео инцидента.
Комментариев: 0