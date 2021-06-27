Отправка военного эсминца Defender в воды около территории Крыма в качестве некого дипломатического заявления несла в себе ненужный риск и продемонстрировала "опасное легкомыслие" британской политики. Таким мнением поделился журналист Патрик Кокберн в колонке для The Independent.

"Решение использовать военный корабль, чтобы сделать дипломатическое заявление, несёт в себе ненужный риск. Вместо того, чтобы продемонстрировать возрождение британской мощи, бессмысленное столкновение у берегов Крыма разоблачило то опасное легкомыслие, которое лежит в основе британской политики", — объяснил Кокберн.

По словам журналиста, у русских теперь есть возможность угрожать в ответ, точно понимая, что ничего не произойдёт. Но даже если и случится нечто подобное, то такую риторику не получится свести на нет. Британский премьер-министр Борис Джонсон применяет не очень уместный подход во взаимодействии с Россией, который может кончиться "чрезмерно острой реакцией".

"В отличие от предложенной президентом Теодором Рузвельтом формулы успешной империалистической интервенции, подход Бориса Джонсона заключается в том, чтобы "говорить громко, но при этом держать в руках маленькую дубинку", — отметил колумнист.