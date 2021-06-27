Почётный строитель России рассказал, как решить проблему дорогого жилья
Десятков подчеркнул, что невозможно заставить девелоперов строить себе в убыток. Скорее всего, они просто переориентируются на другие конструкции.
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Чтобы снизить стоимость жилья, девелоперам придётся изменить конструкцию домов и реорганизовать работу на стройках. Таким мнением поделился генеральный директор Союза строительных компаний Урала и Сибири (ССК УрСиб) Юрий Десятков в беседе с Ura.ru.
"Невозможно заставить девелоперов строить себе в убыток. Они просто остановятся на какой-то период, скорее всего, переориентируются на другие конструкции, технологические процессы", — отметил эксперт.
Почётный строитель России добавил, что обычных объектов с большим количеством кирпичной кладки становится всё меньше. Десятков подчеркнул, что сейчас перед отраслью стоит серьёзная дилемма — цены на стройматериалы поднялись, а жильё при этом должно остаться доступным.
Ранее Лайф рассказывал, что президент России Владимир Путин поручил кабмину продлить ещё на год программу льготной ипотеки. Также по инициативе президента программа будет распространена и на семьи с одним ребёнком, если он родился после 1 января 2018 года. Процентная ставка составит 6% годовых на весь срок кредита.
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