В Иордании пенсионер умер через 10 минут после вакцинации препаратом AstraZeneca

Первую прививку мужчине сделали 4 апреля, но тогда никаких побочных эффектов у пациента не наблюдалось. Точная причина его смерти устанавливается.

В Иордании пожилой мужчина умер вскоре после прививки от коронавируса препаратом производства компании AstraZeneca. Об этом сообщает иорданское агентство Petra.

Как стало известно, 66-летний мужчина потерял сознание уже через десять минут после получения второй дозы вакцины. Врачи не смогли его спасти. При этом отмечается, что первую прививку пациенту сделали 4 апреля.

Министр здравоохранения страны Фирас аль-Хавари заявил, что умерший имел различные хронические заболевания, однако после первой вакцинации у него не было никаких осложнений. Точная причина смерти пожилого иорданца сейчас устанавливается, добавил министр.