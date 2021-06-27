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Опубликовано 27 июня 2021, 16:02

В Иордании пенсионер умер через 10 минут после вакцинации препаратом AstraZeneca

Фото © Pixabay

Фото © Pixabay

Первую прививку мужчине сделали 4 апреля, но тогда никаких побочных эффектов у пациента не наблюдалось. Точная причина его смерти устанавливается.

В Иордании пожилой мужчина умер вскоре после прививки от коронавируса препаратом производства компании AstraZeneca. Об этом сообщает иорданское агентство Petra.

Как стало известно, 66-летний мужчина потерял сознание уже через десять минут после получения второй дозы вакцины. Врачи не смогли его спасти. При этом отмечается, что первую прививку пациенту сделали 4 апреля.

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Журналистка Би-би-си умерла после прививки AstraZeneca

Министр здравоохранения страны Фирас аль-Хавари заявил, что умерший имел различные хронические заболевания, однако после первой вакцинации у него не было никаких осложнений. Точная причина смерти пожилого иорданца сейчас устанавливается, добавил министр.

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Ранее мы писали, что английский рокер Zion умер после прививки от коронавируса. У него случилось кровоизлияние в мозг. Было ли оно вызвано прививкой, сейчас устанавливают медики.

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Евгения Измайлова
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