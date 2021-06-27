В Иордании пенсионер умер через 10 минут после вакцинации препаратом AstraZeneca
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Первую прививку мужчине сделали 4 апреля, но тогда никаких побочных эффектов у пациента не наблюдалось. Точная причина его смерти устанавливается.
В Иордании пожилой мужчина умер вскоре после прививки от коронавируса препаратом производства компании AstraZeneca. Об этом сообщает иорданское агентство Petra.
Как стало известно, 66-летний мужчина потерял сознание уже через десять минут после получения второй дозы вакцины. Врачи не смогли его спасти. При этом отмечается, что первую прививку пациенту сделали 4 апреля.
Министр здравоохранения страны Фирас аль-Хавари заявил, что умерший имел различные хронические заболевания, однако после первой вакцинации у него не было никаких осложнений. Точная причина смерти пожилого иорданца сейчас устанавливается, добавил министр.
Ранее мы писали, что английский рокер Zion умер после прививки от коронавируса. У него случилось кровоизлияние в мозг. Было ли оно вызвано прививкой, сейчас устанавливают медики.