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В Иордании пенсионер умер через 10 минут после вакцинации препаратом AstraZeneca

Первую прививку мужчине сделали 4 апреля, но тогда никаких побочных эффектов у пациента не наблюдалось. Точная причина его смерти устанавливается.

27 июня, 13:02
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В Иордании пожилой мужчина умер вскоре после прививки от коронавируса препаратом производства компании AstraZeneca. Об этом сообщает иорданское агентство Petra.

Как стало известно, 66-летний мужчина потерял сознание уже через десять минут после получения второй дозы вакцины. Врачи не смогли его спасти. При этом отмечается, что первую прививку пациенту сделали 4 апреля.

Журналистка Би-би-си умерла после прививки AstraZeneca

Журналистка Би-би-си умерла после прививки AstraZeneca

Министр здравоохранения страны Фирас аль-Хавари заявил, что умерший имел различные хронические заболевания, однако после первой вакцинации у него не было никаких осложнений. Точная причина смерти пожилого иорданца сейчас устанавливается, добавил министр.

Во Вьетнаме зафиксировали первую смерть после прививки вакциной AstraZeneca

Во Вьетнаме зафиксировали первую смерть после прививки вакциной AstraZeneca

Ранее мы писали, что английский рокер Zion умер после прививки от коронавируса. У него случилось кровоизлияние в мозг. Было ли оно вызвано прививкой, сейчас устанавливают медики.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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