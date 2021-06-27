В центре Гамалеи призвали россиян не бояться штамма коронавируса "дельта плюс"
Эта разновидность инфекции не обладает отличительными чертами, которые позволяли бы опасаться её больше других.
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"Дельта плюс" — версия коронавируса — не получила такого распространения, как "дельта", и не является актуальной. Таким мнением в беседе с телеканалом "360" поделился профессор центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.
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По словам вирусолога, у нового штамма ковида, появившегося в Индии, нет каких-либо отличительных черт, которые позволяли бы опасаться его больше других. К примеру, "дельта" хорошо размножается в окружающей среде.
"В Индии он не получил распространения. У него, видимо, нет тех преимуществ, которые есть просто у "дельты", который хорошо размножается. А эта дополнительная мутация, которая появилась в нём, не похоже, чтобы она давала ему что-то важное. Поэтому он сейчас уже, конечно, не такой актуальный", — объяснил Альтштейн.
Напомним, Минздрав Индии ранее предупредил об опасности "дельты плюс". Новый вариант ковида "вызывает беспокойство", ведь он отличается высокой скоростью распространения и способностью сильнее поражать клетки лёгких. Как утверждают специалисты, штамм "дельта плюс" способен "ускользать" от действия вакцин от ковида или антител.
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