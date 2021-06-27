В центре Гамалеи призвали россиян не бояться штамма коронавируса "дельта плюс"

По словам вирусолога, у нового штамма ковида, появившегося в Индии, нет каких-либо отличительных черт, которые позволяли бы опасаться его больше других. К примеру, "дельта" хорошо размножается в окружающей среде.

"В Индии он не получил распространения. У него, видимо, нет тех преимуществ, которые есть просто у "дельты", который хорошо размножается. А эта дополнительная мутация, которая появилась в нём, не похоже, чтобы она давала ему что-то важное. Поэтому он сейчас уже, конечно, не такой актуальный", — объяснил Альтштейн.