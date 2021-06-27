В МЧС предупредили крымчан о подъёме воды в реках
В ведомстве отметили, что на полуострове возможен сход селей. Граждан призвали быть осторожными и ограничить выход в горно-лесную местность.
Фото © ГУ МЧС России по Республике Крым
В Крыму ожидается подъём уровня воды в некоторых реках полуострова. Об этом заявили в местном управлении МЧС.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во второй половине суток 27 июня и в течение суток 28 июня на отдельных реках Крыма ожидаются подъёмы уровней воды на 0,5–1,5 метра. В селевых бассейнах угроза схода селей", — отметили в ведомстве.
Спасатели обратились к людям, находящимся на полуострове, с призывом не приближаться к рекам. Также в МЧС порекомендовали поднять имущество в домах на высоту не менее 30 сантиметров и разместиться во временных пунктах. Их адреса можно уточнить в администрациях муниципалитетов.
Напомним, 17 июня мощный циклон обрушился на Крым, это привело к подтоплению Керчи (восток полуострова). Затоплены оказались дороги, машины, дома. Вода проникла даже в больницу, откуда эвакуировали пациентов. На следующий день обильные ливни добрались до Ялты — река Водопадная вышла из берегов и затопила город. Власти ввели режим ЧС, полностью перекрыли центр для ликвидации последствий и начали эвакуацию жителей с затопленных участков. За сутки в городе выпало три месячные нормы осадков, чего не было около ста лет.
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