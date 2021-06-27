В МЧС предупредили крымчан о подъёме воды в реках

В Крыму ожидается подъём уровня воды в некоторых реках полуострова. Об этом заявили в местном управлении МЧС.

"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во второй половине суток 27 июня и в течение суток 28 июня на отдельных реках Крыма ожидаются подъёмы уровней воды на 0,5–1,5 метра. В селевых бассейнах угроза схода селей", — отметили в ведомстве.