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Путин поучаствует в новом форуме регионального сотрудничества России и Белоруссии

Кроме того, на предстоящей неделе российский лидер примет спортсменов РФ, которые отправляются на Олимпиаду в Японию. Он также пообщается с выпускниками высших военных учебных заведений.

27 июня, 11:35
<p>Фото © kremlin.ru</p>

Фото © kremlin.ru

Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе примет участие в новом форуме регионального сотрудничества России и Белоруссии. Однако самым масштабным событием станет всё же прямая линия с главой страны, которая не проводилась в 2020-м из-за пандемии. Об этом сообщил ведущий программы "Москва. Кремль. Путин" Павел Зарубин.

Кроме того, в течение следующих семи дней российский лидер также примет спортсменов РФ, которые отправляются на Олимпиаду в Японию. Представитель Кремля Дмитрий Песков уже подтвердил эту информацию. Также Путин пообщается с выпускниками высших военных учебных заведений. Встреча состоится в Георгиевском зале Кремля.

Более полумиллиона вопросов поступило к прямой линии с Путиным

Более полумиллиона вопросов поступило к прямой линии с Путиным

Помимо того, президент РФ проведёт телемост с главой Китая. Большая часть разговора пройдёт в режиме закрытой видеосвязи, само наличие которой говорит о доверительном характере отношений, ведь такой канал общения существует мало с кем из лидеров других стран.

Напомним, что Путин проведёт прямую линию с гражданами РФ 30 июня. Общение главы государства с россиянами начнётся в 12:00. Вопросы будут принимать с 12:00 по местному времени 20 июня и до окончания программы 30 июня. Подробная информация о прямой линии доступна на сайте moskva-putinu.ru (москва-путину.рф).

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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