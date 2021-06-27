Путин поучаствует в новом форуме регионального сотрудничества России и Белоруссии

Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе примет участие в новом форуме регионального сотрудничества России и Белоруссии. Однако самым масштабным событием станет всё же прямая линия с главой страны, которая не проводилась в 2020-м из-за пандемии. Об этом сообщил ведущий программы "Москва. Кремль. Путин" Павел Зарубин.

Кроме того, в течение следующих семи дней российский лидер также примет спортсменов РФ, которые отправляются на Олимпиаду в Японию. Представитель Кремля Дмитрий Песков уже подтвердил эту информацию. Также Путин пообщается с выпускниками высших военных учебных заведений. Встреча состоится в Георгиевском зале Кремля.

Помимо того, президент РФ проведёт телемост с главой Китая. Большая часть разговора пройдёт в режиме закрытой видеосвязи, само наличие которой говорит о доверительном характере отношений, ведь такой канал общения существует мало с кем из лидеров других стран.