В Подмосковье в 10 раз увеличилось число желающих вакцинироваться от ковида

За последние дни количество жителей Московской области, желающих вакцинироваться от коронавируса, выросло в 10 раз. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв.

"Сохранить здоровье людей, избежать локдауна и остановить пандемию коронавируса поможет только прививка. Жители Подмосковья это понимают — запись на вакцинацию за последние дни выросла в 10 раз", — написал политик в своём телеграм-канале.

На данный момент в Подмосковье работает 430 прививочных кабинетов, в том числе и круглосуточные, отметил Воробьёв. По его словам, вакцины в регионе достаточно для всех желающих. Кроме того, в области продолжают разворачивать дополнительные койки для больных. Например, вновь заработал ковидный госпиталь в одинцовском парке "Патриот".