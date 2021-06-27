В Подмосковье в 10 раз увеличилось число желающих вакцинироваться от ковида
На данный момент в регионе работает 430 прививочных кабинетов, в том числе и круглосуточные, отметил губернатор Андрей Воробьёв.
За последние дни количество жителей Московской области, желающих вакцинироваться от коронавируса, выросло в 10 раз. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв.
"Сохранить здоровье людей, избежать локдауна и остановить пандемию коронавируса поможет только прививка. Жители Подмосковья это понимают — запись на вакцинацию за последние дни выросла в 10 раз", — написал политик в своём телеграм-канале.
На данный момент в Подмосковье работает 430 прививочных кабинетов, в том числе и круглосуточные, отметил Воробьёв. По его словам, вакцины в регионе достаточно для всех желающих. Кроме того, в области продолжают разворачивать дополнительные койки для больных. Например, вновь заработал ковидный госпиталь в одинцовском парке "Патриот".
Ранее Андрей Воробьёв предупредил о новых ковидных ограничениях в регионе. По его словам, сейчас целью стоит — прививать 35–40 тысяч человек в сутки.
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