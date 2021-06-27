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Гинцбург назвал срок, необходимый для изменения вакцины при мутации ковида

Усовершенствованные варианты препаратов потребуются в случае появления новых штаммов с резко изменённой последовательностью S-белка, пояснил директор центра Гамалеи.

27 июня, 10:50
<p>Александр Гинцбург. Кадр из видео YouTube / <a href="https://www.youtube.com/watch?v=TCRhBNqO_fY" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Первый канал</a></p>

Александр Гинцбург. Кадр из видео YouTube / Первый канал

НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи сможет изменять вакцину от коронавируса примерно за неделю, если в РФ будет зарегистрирована векторная технология. Это может быть необходимо при появлении новых мутаций. Об этом в интервью телеканалу "Россия-1" рассказал директор центра Александр Гинцбург.

"Если появится новый штамм с резко изменённой последовательностью S-белка, который связывается с нашими рецепторами, то, скорее всего, необходимо будет задействовать новые вакцинные варианты. Если векторная технология будет зарегистрирована, мы сможем отвечать на вновь возникающую угрозу в течение недели", — пояснил специалист.

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Гинцбург отметил, что антитела у привитых препаратом "Спутник V" людей активнее борются с вирусом, чем у переболевших. Он констатировал, что "клетки памяти" могут защитить организм от инфекции, но антитела оказываются более эффективными против новых штаммов.

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Ранее Александр Гинцбург раскрыл подробности испытаний вакцины "Спутник V" на детях. Учёный выразил уверенность, что побочные эффекты окажутся минимальными.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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