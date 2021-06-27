Гинцбург назвал срок, необходимый для изменения вакцины при мутации ковида

НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи сможет изменять вакцину от коронавируса примерно за неделю, если в РФ будет зарегистрирована векторная технология. Это может быть необходимо при появлении новых мутаций. Об этом в интервью телеканалу "Россия-1" рассказал директор центра Александр Гинцбург.

"Если появится новый штамм с резко изменённой последовательностью S-белка, который связывается с нашими рецепторами, то, скорее всего, необходимо будет задействовать новые вакцинные варианты. Если векторная технология будет зарегистрирована, мы сможем отвечать на вновь возникающую угрозу в течение недели", — пояснил специалист.

Гинцбург отметил, что антитела у привитых препаратом "Спутник V" людей активнее борются с вирусом, чем у переболевших. Он констатировал, что "клетки памяти" могут защитить организм от инфекции, но антитела оказываются более эффективными против новых штаммов.