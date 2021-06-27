Представитель МакSим опровергла Лайфу информацию о переводе певицы на ЭКМО
Собеседница отметила, что сейчас состояние артистки оценивается как крайне тяжёлое. Кроме того, на данный момент ни она, ни семья исполнительницы не могут давать каких-либо комментариев.
Певица Максим. Фото © Insragram / maksimartist
Официальный представитель певицы МакSим (Марины Абросимовой) опровергла Лайфу информацию о том, что артистку перевели на аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО).
"У меня нет такой информации, я бы не стала доверять источникам, разместившим эту информацию, это не официальное заявление. Сейчас состояние Марины оценивается как крайне тяжёлое", — отметила собеседница Лайфа.
Представитель добавила, что ни она, ни семья певицы не могут давать каких-либо комментариев о состоянии Максим в связи с медицинской тайной, а любая информация, которая появляется, исходит от людей, "которые продадут собственных родителей за копейки".
Напомним, певицу Максим положили в больницу с высокой температурой и 40-процентным поражением лёгких. Как выяснилось, 11 июня она выступала на сцене в Казани уже заболевшей, через пару дней исполнительнице стало хуже, температура не снижалась и Марину увезли в клинику. Затем артистка была подключена к искусственной вентиляции лёгких и введена в медикаментозный сон. При этом все тесты певицы на ковид дали отрицательный результат. Позже стало известно, что у МакSим поражено 75% лёгких.
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