Представитель МакSим опровергла Лайфу информацию о переводе певицы на ЭКМО

Официальный представитель певицы МакSим (Марины Абросимовой) опровергла Лайфу информацию о том, что артистку перевели на аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО).

"У меня нет такой информации, я бы не стала доверять источникам, разместившим эту информацию, это не официальное заявление. Сейчас состояние Марины оценивается как крайне тяжёлое", — отметила собеседница Лайфа.