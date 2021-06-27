В Москве на зебре легковушка насмерть сбила мальчика на самокате
Ребёнок скончался в машине скорой помощи от полученных травм. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства случившейся трагедии.
В Москве легковушка на пешеходном переходе насмерть сбила девятилетнего мальчика на самокате. Видео © Соцсети
На севере Москвы автомобиль "Лада" насмерть сбил девятилетнего ребёнка с самокатом на пешеходном переходе. Очевидцы публикуют в соцсетях видео с места происшествия.
Как сообщает ТАСС, инцидент произошёл сегодня около 11:30 в Керамическом проезде. Мальчик пересекал дорогу по пешеходному переходу, но, по предварительным данным, с самоката слезать не стал. В какой-то момент его сбила легковушка. От удара ребёнок отлетел в сторону.
"От полученных травм мальчик скончался в машине скорой помощи", — сказал источник агентства.
На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Устанавливаются все обстоятельства случившейся трагедии.
Ранее Лайф рассказывал, что два ребёнка и один взрослый погибли в страшном ДТП на трассе под Самарой. Ещё семь человек, в том числе один несовершеннолетний, госпитализированы. По факту происшествия проводится проверка.
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