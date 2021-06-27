В Москве на зебре легковушка насмерть сбила мальчика на самокате

В Москве легковушка на пешеходном переходе насмерть сбила девятилетнего мальчика на самокате. Видео © Соцсети

На севере Москвы автомобиль "Лада" насмерть сбил девятилетнего ребёнка с самокатом на пешеходном переходе. Очевидцы публикуют в соцсетях видео с места происшествия.

Как сообщает ТАСС, инцидент произошёл сегодня около 11:30 в Керамическом проезде. Мальчик пересекал дорогу по пешеходному переходу, но, по предварительным данным, с самоката слезать не стал. В какой-то момент его сбила легковушка. От удара ребёнок отлетел в сторону.

"От полученных травм мальчик скончался в машине скорой помощи", — сказал источник агентства.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Устанавливаются все обстоятельства случившейся трагедии.