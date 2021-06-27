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В Москве на зебре легковушка насмерть сбила мальчика на самокате

Ребёнок скончался в машине скорой помощи от полученных травм. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства случившейся трагедии.

27 июня, 10:23

В Москве легковушка на пешеходном переходе насмерть сбила девятилетнего мальчика на самокате. Видео © Соцсети

На севере Москвы автомобиль "Лада" насмерть сбил девятилетнего ребёнка с самокатом на пешеходном переходе. Очевидцы публикуют в соцсетях видео с места происшествия.

Как сообщает ТАСС, инцидент произошёл сегодня около 11:30 в Керамическом проезде. Мальчик пересекал дорогу по пешеходному переходу, но, по предварительным данным, с самоката слезать не стал. В какой-то момент его сбила легковушка. От удара ребёнок отлетел в сторону.

"От полученных травм мальчик скончался в машине скорой помощи", — сказал источник агентства.

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На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Устанавливаются все обстоятельства случившейся трагедии.

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Ранее Лайф рассказывал, что два ребёнка и один взрослый погибли в страшном ДТП на трассе под Самарой. Ещё семь человек, в том числе один несовершеннолетний, госпитализированы. По факту происшествия проводится проверка.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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