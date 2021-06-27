В ПФР рассказали, как после 1 июля получить пенсию без карты "Мир"

Согласно новому порядку начисления пенсий, выплаты с 1 июля будут приходить россиянам только на карты с платёжной системой "Мир". О том, как теперь быть тем, кто не успел или не собирается оформлять банковскую карту, рассказали телеканалу "Санкт-Петербург" в Пенсионном фонде России (ПФР).

Так, граждане, которые не успеют оформить карту "Мир" к 1 июля, не смогут забрать пенсии и пособия вовремя. В таком случае, по словам представителя ПФР, банк автоматически оформит возврат. Далее пенсионеру необходимо написать заявление в банк, и деньги дойдут до него по оформленной позднее карте.

В свою очередь те, кто не планирует получать карту "Мир", могут изменить способ начисления выплат в личном кабинете на портале госуслуг. По словам специалиста, при заполнении реквизитов следует быть крайне внимательным, чтобы случайно не перепутать номера карты и счёта.