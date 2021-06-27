На Сахалине двое малышей выпали из окна и выжили
Пострадавшие находятся в среднем и тяжёлом состоянии. Их родители пока не найдены, прокуратура проводит проверку по факту произошедшего.
Фото © Sakhalin.Info
В Южно-Сахалинске двое детей — четырёхлетняя девочка и двухлетний мальчик — выпали из окна третьего этажа, в результате чего получили различные травмы. Малышей доставили в детскую областную больницу. Об этом сообщает издание Sakhalin.Info.
Предварительно, у детей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, тупую травму живота, закрытый перелом рёбер. Один из пострадавших находится в реанимации, врачи проводят экстренные мероприятия.
Отмечается, что состояние детей оценивается как тяжёлое и средней степени тяжести. Областной Минздрав вызвал лучших хирургов и специалистов необходимых узких профилей. Для спасения жизней малышей предпринимаются все необходимые меры.
Согласно данным издания, родители детей пока не объявились. Прокуратура Южно-Сахалинска проводит проверку по факту случившегося, в ходе которой будет дана оценка в том числе соблюдению законодательства о профилактике правонарушений в отношении несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Ранее Лайф рассказывал, что в Москве школьнице разбило голову выпавшей из окна пепельницей. Девочка вышла из дома в магазин за мороженым, а после решила разместиться на лавочке около подъезда. Буквально через несколько минут сверху прилетела тяжёлая банка из-под кофе с окурками.
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