На Сахалине двое малышей выпали из окна и выжили

В Южно-Сахалинске двое детей — четырёхлетняя девочка и двухлетний мальчик — выпали из окна третьего этажа, в результате чего получили различные травмы. Малышей доставили в детскую областную больницу. Об этом сообщает издание Sakhalin.Info.

Предварительно, у детей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, тупую травму живота, закрытый перелом рёбер. Один из пострадавших находится в реанимации, врачи проводят экстренные мероприятия.

Отмечается, что состояние детей оценивается как тяжёлое и средней степени тяжести. Областной Минздрав вызвал лучших хирургов и специалистов необходимых узких профилей. Для спасения жизней малышей предпринимаются все необходимые меры.

Согласно данным издания, родители детей пока не объявились. Прокуратура Южно-Сахалинска проводит проверку по факту случившегося, в ходе которой будет дана оценка в том числе соблюдению законодательства о профилактике правонарушений в отношении несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.