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На Сахалине двое малышей выпали из окна и выжили

Пострадавшие находятся в среднем и тяжёлом состоянии. Их родители пока не найдены, прокуратура проводит проверку по факту произошедшего.

27 июня, 09:58
<p>Фото © <a href="https://sakhalin.info/news/208891/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Sakhalin.Info</a></p>

Фото © Sakhalin.Info

В Южно-Сахалинске двое детей — четырёхлетняя девочка и двухлетний мальчик — выпали из окна третьего этажа, в результате чего получили различные травмы. Малышей доставили в детскую областную больницу. Об этом сообщает издание Sakhalin.Info.

Предварительно, у детей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, тупую травму живота, закрытый перелом рёбер. Один из пострадавших находится в реанимации, врачи проводят экстренные мероприятия.

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Отмечается, что состояние детей оценивается как тяжёлое и средней степени тяжести. Областной Минздрав вызвал лучших хирургов и специалистов необходимых узких профилей. Для спасения жизней малышей предпринимаются все необходимые меры.

Согласно данным издания, родители детей пока не объявились. Прокуратура Южно-Сахалинска проводит проверку по факту случившегося, в ходе которой будет дана оценка в том числе соблюдению законодательства о профилактике правонарушений в отношении несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее Лайф рассказывал, что в Москве школьнице разбило голову выпавшей из окна пепельницей. Девочка вышла из дома в магазин за мороженым, а после решила разместиться на лавочке около подъезда. Буквально через несколько минут сверху прилетела тяжёлая банка из-под кофе с окурками.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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