Путин до 30 июня ожидает доклад о платной вакцинации иностранцев в РФ
Отмечается, что при обеспечении такой возможности для граждан других стран необходимо предусмотреть соблюдение санитарно-эпидемиологических требований.
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Правительство РФ до 30 июня текущего года должно представить президенту России Владимиру Путину доклад о мерах по обеспечению возможности вакцинации от коронавируса на платной основе для иностранных граждан и лиц без гражданства. Об этом говорится в перечне поручений главы государства по итогам Петербургского международного экономического форума.
Отмечается, что при обеспечении этой возможности необходимо предусмотреть соблюдение санитарно-эпидемиологических требований.
Кроме того, Путин поручил в срок до 15 июля организовать вакцинацию иностранных мигрантов в России, "определив источники финансирования соответствующих мероприятий".
Лайф рассказывал, что в Подмосковье граждане могут привиться от ковида при наличии ОМС и регистрации. Ранее в области, а также в Москве, Кузбассе и на Сахалине ввели обязательную вакцинацию для работников сферы услуг.
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