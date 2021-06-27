Путин до 30 июня ожидает доклад о платной вакцинации иностранцев в РФ

Правительство РФ до 30 июня текущего года должно представить президенту России Владимиру Путину доклад о мерах по обеспечению возможности вакцинации от коронавируса на платной основе для иностранных граждан и лиц без гражданства. Об этом говорится в перечне поручений главы государства по итогам Петербургского международного экономического форума.

Отмечается, что при обеспечении этой возможности необходимо предусмотреть соблюдение санитарно-эпидемиологических требований.

Кроме того, Путин поручил в срок до 15 июля организовать вакцинацию иностранных мигрантов в России, "определив источники финансирования соответствующих мероприятий".