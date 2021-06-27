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Путин до 30 июня ожидает доклад о платной вакцинации иностранцев в РФ

Отмечается, что при обеспечении такой возможности для граждан других стран необходимо предусмотреть соблюдение санитарно-эпидемиологических требований.

27 июня, 10:12
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Правительство РФ до 30 июня текущего года должно представить президенту России Владимиру Путину доклад о мерах по обеспечению возможности вакцинации от коронавируса на платной основе для иностранных граждан и лиц без гражданства. Об этом говорится в перечне поручений главы государства по итогам Петербургского международного экономического форума.

Отмечается, что при обеспечении этой возможности необходимо предусмотреть соблюдение санитарно-эпидемиологических требований.

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Кроме того, Путин поручил в срок до 15 июля организовать вакцинацию иностранных мигрантов в России, "определив источники финансирования соответствующих мероприятий".

Лайф рассказывал, что в Подмосковье граждане могут привиться от ковида при наличии ОМС и регистрации. Ранее в области, а также в Москве, Кузбассе и на Сахалине ввели обязательную вакцинацию для работников сферы услуг.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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