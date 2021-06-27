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Британцы испугались российского оружия, способного уничтожить целый город

Наибольшие опасения вызывают торпеды-беспилотники "Посейдон", после взрыва которых волна до 90 метров высотой может накрыть прибрежные населённые пункты потенциального противника.

27 июня, 10:29
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Новая российская атомная подводная лодка К-329 "Белгород" может уничтожить не только авианосец, а даже целый город. Об этом британские журналисты рассказали Daily Mail.

По данным издания, самые большие опасения у экспертов вызывают торпеды-беспилотники "Посейдон", поскольку их взрыв под водой может спровоцировать радиоактивное цунами, которое буквально накроет волной высотой до 90 метров прибрежные города потенциального противника.

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"Судно может перевозить до шести ядерных торпед "Посейдон", каждая из которых способна нести боеголовки со взрывной мощностью в две мегатонны", — пояснили обозреватели.

Одновременно с этим, по мнению специалиста Британского аналитического центра по оборонным вопросам Сидхарта Каушала, флот автономных подводных аппаратов сейчас имеет стратегическое значение для России.

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"Подлодка имеет в себе достаточно места, чтобы служить базой для стоянки небольших аппаратов, которые осуществляют глубоководное погружение. Она также хорошо оборудована для проведения диверсий и секретных операций", — сказал Каушал.

Известно, что атомная подводная лодка специального назначения "Белгород" построена на судостроительном заводе "Севмаш" и впервые была спущена на воду в апреле 2019 года. Субмарина служит носителем ядерных подводных беспилотников типа "Посейдон". По предварительным данным, её испытания закончатся в сентябре этого года.

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Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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