Британцы испугались российского оружия, способного уничтожить целый город

Новая российская атомная подводная лодка К-329 "Белгород" может уничтожить не только авианосец, а даже целый город. Об этом британские журналисты рассказали Daily Mail.

По данным издания, самые большие опасения у экспертов вызывают торпеды-беспилотники "Посейдон", поскольку их взрыв под водой может спровоцировать радиоактивное цунами, которое буквально накроет волной высотой до 90 метров прибрежные города потенциального противника.

"Судно может перевозить до шести ядерных торпед "Посейдон", каждая из которых способна нести боеголовки со взрывной мощностью в две мегатонны", — пояснили обозреватели.

Одновременно с этим, по мнению специалиста Британского аналитического центра по оборонным вопросам Сидхарта Каушала, флот автономных подводных аппаратов сейчас имеет стратегическое значение для России.

"Подлодка имеет в себе достаточно места, чтобы служить базой для стоянки небольших аппаратов, которые осуществляют глубоководное погружение. Она также хорошо оборудована для проведения диверсий и секретных операций", — сказал Каушал.

Известно, что атомная подводная лодка специального назначения "Белгород" построена на судостроительном заводе "Севмаш" и впервые была спущена на воду в апреле 2019 года. Субмарина служит носителем ядерных подводных беспилотников типа "Посейдон". По предварительным данным, её испытания закончатся в сентябре этого года.