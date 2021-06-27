У певицы МакSим поражено уже 80% лёгких

Поражение лёгких Максим (Марины Абросимовой), которая около 10 дней назад попала в больницу, составляет уже 80%. Об этом Лайфу рассказал источник.

По нашим данным, 38-летняя артистка переведена на аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). С ней в отделении находятся ещё шесть человек. При этом представитель МакSим ранее опровергла информацию о переводе певицы на ЭКМО. Собеседница добавила, что ни она, ни семья певицы не могут давать каких-либо комментариев о состоянии Максим в связи с медицинской тайной.