У певицы МакSим поражено уже 80% лёгких
По нашим данным, 38-летняя артистка переведена на ЭКМО. Однако менеджер певицы говорит, что у неё такой информации нет.
Певица МакSим. Фото © Instagram / maksimartist
Поражение лёгких Максим (Марины Абросимовой), которая около 10 дней назад попала в больницу, составляет уже 80%. Об этом Лайфу рассказал источник.
По нашим данным, 38-летняя артистка переведена на аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). С ней в отделении находятся ещё шесть человек. При этом представитель МакSим ранее опровергла информацию о переводе певицы на ЭКМО. Собеседница добавила, что ни она, ни семья певицы не могут давать каких-либо комментариев о состоянии Максим в связи с медицинской тайной.
Отметим, что ЭКМО используется для лечения крайне тяжёлых дыхательных нарушений. С помощью этого метода кровь насыщается кислородом и поступает в организм пациента, замещая тем самым функцию лёгких.
Напомним, певицу Максим положили в больницу с высокой температурой и 40-процентным поражением лёгких. Как выяснилось, 11 июня она выступала на сцене в Казани уже заболевшей, через пару дней исполнительнице стало хуже, температура не снижалась и Марину увезли в клинику. Затем артистка была подключена к искусственной вентиляции лёгких и введена в медикаментозный сон. При этом все тесты певицы на ковид дали отрицательный результат.
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