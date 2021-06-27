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У певицы МакSим поражено уже 80% лёгких

По нашим данным, 38-летняя артистка переведена на ЭКМО. Однако менеджер певицы говорит, что у неё такой информации нет.

27 июня, 11:09
<p>Певица МакSим. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CMXVzTipw-1/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">maksimartist</a></p>

Певица МакSим. Фото © Instagram / maksimartist

Поражение лёгких Максим (Марины Абросимовой), которая около 10 дней назад попала в больницу, составляет уже 80%. Об этом Лайфу рассказал источник.

По нашим данным, 38-летняя артистка переведена на аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). С ней в отделении находятся ещё шесть человек. При этом представитель МакSим ранее опровергла информацию о переводе певицы на ЭКМО. Собеседница добавила, что ни она, ни семья певицы не могут давать каких-либо комментариев о состоянии Максим в связи с медицинской тайной.

"Аппарат ИВЛ не справляется": Певицу МакSим в тяжёлом состоянии перевели на ЭКМО

"Аппарат ИВЛ не справляется": Певицу МакSим в тяжёлом состоянии перевели на ЭКМО

Отметим, что ЭКМО используется для лечения крайне тяжёлых дыхательных нарушений. С помощью этого метода кровь насыщается кислородом и поступает в организм пациента, замещая тем самым функцию лёгких.

Напомним, певицу Максим положили в больницу с высокой температурой и 40-процентным поражением лёгких. Как выяснилось, 11 июня она выступала на сцене в Казани уже заболевшей, через пару дней исполнительнице стало хуже, температура не снижалась и Марину увезли в клинику. Затем артистка была подключена к искусственной вентиляции лёгких и введена в медикаментозный сон. При этом все тесты певицы на ковид дали отрицательный результат.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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