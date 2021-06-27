Московская жара побила очередной температурный рекорд

Сегодня в столице побит температурный рекорд, который был установлен в 2013 году. Как сообщили в центре погоды "Фобос", по состоянию на 11 часов дня воздух прогрелся в городе до 32,8 градуса тепла.

"Температура в Москве составила 32,8 градуса за 11:00 мск, то есть на 0,8 был побит рекорд. Предыдущий рекорд — 32,0 градуса — был установлен в 2013 году", — передаёт ТАСС слова синоптика.

По мнению специалиста, температура в столице в течение дня будет повышаться.