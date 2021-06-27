НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Московская жара побила очередной температурный рекорд

По словам синоптиков, зной в столице в течение дня будет усиливаться.

27 июня, 10:55
<p>Фото © Getty Images / ALEXANDER NEMENOV / AFP</p>

Фото © Getty Images / ALEXANDER NEMENOV / AFP

Сегодня в столице побит температурный рекорд, который был установлен в 2013 году. Как сообщили в центре погоды "Фобос", по состоянию на 11 часов дня воздух прогрелся в городе до 32,8 градуса тепла.

"Температура в Москве составила 32,8 градуса за 11:00 мск, то есть на 0,8 был побит рекорд. Предыдущий рекорд — 32,0 градуса — был установлен в 2013 году", — передаёт ТАСС слова синоптика.

Терапевт перечислила фрукты, наиболее эффективные для охлаждения в жару

Терапевт перечислила фрукты, наиболее эффективные для охлаждения в жару

По мнению специалиста, температура в столице в течение дня будет повышаться.

Ранее эпидемиолог оценила влияние жары на интенсивность циркуляции коронавируса. Вероятно, высокая температура на улице может снижать распространение вируса, но только при соблюдении всех антиковидных мер, отметила Наталья Пшеничная.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

В Москве на зебре легковушка насмерть сбила мальчика на самокате

сегодня в 10:23

Синоптик рассказал, когда в Москву вернётся "человеческая" температура

сегодня в 00:31

Путин поучаствует в новом форуме регионального сотрудничества России и Белоруссии

сегодня в 11:35

Восемь человек пострадали при столкновении двух рейсовых автобусов в Архангельской области

сегодня в 11:33

В Подмосковье в 10 раз увеличилось число желающих вакцинироваться от ковида

сегодня в 11:26

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1