Московская жара побила очередной температурный рекорд
По словам синоптиков, зной в столице в течение дня будет усиливаться.
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Сегодня в столице побит температурный рекорд, который был установлен в 2013 году. Как сообщили в центре погоды "Фобос", по состоянию на 11 часов дня воздух прогрелся в городе до 32,8 градуса тепла.
"Температура в Москве составила 32,8 градуса за 11:00 мск, то есть на 0,8 был побит рекорд. Предыдущий рекорд — 32,0 градуса — был установлен в 2013 году", — передаёт ТАСС слова синоптика.
По мнению специалиста, температура в столице в течение дня будет повышаться.
Ранее эпидемиолог оценила влияние жары на интенсивность циркуляции коронавируса. Вероятно, высокая температура на улице может снижать распространение вируса, но только при соблюдении всех антиковидных мер, отметила Наталья Пшеничная.
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