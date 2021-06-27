Путин поручил кабмину продлить ещё на год программу льготной ипотеки
Также по инициативе президента программа будет распространена и на семьи с одним ребёнком, если он родился после 1 января 2018 года. Процентная ставка составит 6% годовых на весь срок кредита.
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Действие программы льготной ипотеки в России будет продлено ещё на год. Соответствующее поручение кабмину дал президент РФ Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля.
"Обеспечить продление до 1 июля 2022 года срока действия льготной ипотечной программы, установив, что процентная ставка по ипотечным жилищным кредитам (займам), предоставляемым гражданам на покупку жилья на первичном рынке, должна составлять не более 7% годовых на весь срок кредита, а максимальный размер кредита не должен превышать трёх миллионов рублей", — указано в релизе.
Вместе с тем глава государства поручил распространить программу и на семьи с одним ребёнком, если он родился после 1 января 2018 года. Процентная ставка будет составлять 6% годовых на весь срок кредита. Максимальная сумма кредита для участников этой программы в Москве и Петербурге составит 12 миллионов рублей, а в других регионах — шесть миллионов.
Ответственным за исполнение назначен премьер-министр Михаил Мишустин.
О запуске программы льготной ипотеки под 6,5% объявил президент России Владимир Путин в 2020 году. Она позволяет купить жильё комфорт-класса стоимостью до шести миллионов рублей, а в крупнейших агломерациях (Москве, Подмосковье, Петербурге, Ленобласти) — до 12 миллионов. При этом позже правительство снизило первоначальный взнос по этой ипотеке с 20 до 15%.
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