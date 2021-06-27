Найдено тело мужчины, пропавшего после столкновения катера с депутатами и лодки с семьёй под Саратовом

Тело мужчины, который пропал без вести, выпав за борт после столкновения катера с депутатами Жигулёвской городской думы и надувной лодки, нашли в Волге в Самарской области. Об этом сообщили в Приволжском следственном управлении на транспорте СК РФ.

"В Волге в районе посёлка Богатырь в восьми километрах ниже по течению от места происшествия обнаружено тело 32-летнего мужчины, который упал за борт надувной лодки, после того как её вечером 18 июня вблизи Жигулёвска в акватории Саратовского водохранилища протаранил катер", — отметил старший помощник руководителя ведомства Дмитрий Захаров.