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Найдено тело мужчины, пропавшего после столкновения катера с депутатами и лодки с семьёй под Саратовом

Труп обнаружили в восьми километрах ниже по течению от места происшествия. Поиски продолжались более недели.

27 июня, 11:16
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Тело мужчины, который пропал без вести, выпав за борт после столкновения катера с депутатами Жигулёвской городской думы и надувной лодки, нашли в Волге в Самарской области. Об этом сообщили в Приволжском следственном управлении на транспорте СК РФ.

"В Волге в районе посёлка Богатырь в восьми километрах ниже по течению от места происшествия обнаружено тело 32-летнего мужчины, который упал за борт надувной лодки, после того как её вечером 18 июня вблизи Жигулёвска в акватории Саратовского водохранилища протаранил катер", — отметил старший помощник руководителя ведомства Дмитрий Захаров.

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Ранее министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов уволил Юрия Краснобаева, который находился на борту катера, с должности директора Жигулёвского заповедника и пообещал оказать помощь семье погибшего. Кроме того, "Единая Россия" приостановила членство в партии Краснобаева и Юрия Погиблова, который также был на борту, до окончания расследования.

Напомним, что инцидент произошёл вечером 18 июня на реке Волге в Саратовском водохранилище. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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