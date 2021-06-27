Найдено тело мужчины, пропавшего после столкновения катера с депутатами и лодки с семьёй под Саратовом
Труп обнаружили в восьми километрах ниже по течению от места происшествия. Поиски продолжались более недели.
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Тело мужчины, который пропал без вести, выпав за борт после столкновения катера с депутатами Жигулёвской городской думы и надувной лодки, нашли в Волге в Самарской области. Об этом сообщили в Приволжском следственном управлении на транспорте СК РФ.
"В Волге в районе посёлка Богатырь в восьми километрах ниже по течению от места происшествия обнаружено тело 32-летнего мужчины, который упал за борт надувной лодки, после того как её вечером 18 июня вблизи Жигулёвска в акватории Саратовского водохранилища протаранил катер", — отметил старший помощник руководителя ведомства Дмитрий Захаров.
Ранее министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов уволил Юрия Краснобаева, который находился на борту катера, с должности директора Жигулёвского заповедника и пообещал оказать помощь семье погибшего. Кроме того, "Единая Россия" приостановила членство в партии Краснобаева и Юрия Погиблова, который также был на борту, до окончания расследования.
Напомним, что инцидент произошёл вечером 18 июня на реке Волге в Саратовском водохранилище. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело.
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