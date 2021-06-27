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Восемь человек пострадали при столкновении двух рейсовых автобусов в Архангельской области

Среди травмированных — двое детей и водитель одного из транспортных средств. Все они госпитализированы. По факту ДТП проводится проверка.

27 июня, 11:33
<p>Фото © Соцсети</p>

Фото © Соцсети

В результате столкновения двух рейсовых автобусов в городе Котласе Архангельской области пострадало восемь человек, среди них — двое детей. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Фото © Пресс-служба УМВД России по Архангельской области

Фото © Пресс-служба УМВД России по Архангельской области

"27 июня, в 10:10 утра на перекрёстке улиц Ленина и Багратиона в городе Котлас водитель автобуса ПАЗ не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с автобусом марки "Мерседес", — говорится в сообщении.

Фото © Пресс-служба УМВД России по Архангельской области

Фото © Пресс-служба УМВД России по Архангельской области

Согласно информации ведомства, в результате аварии пострадало восемь человек, среди которых двое несовершеннолетних 2005 года рождения и водитель ПАЗа. Все они были доставлены в больницу, диагнозы уточняются.

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По факту ДТП в настоящее время проводится проверка, причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

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А недавно три человека погибли в жутком ДТП на трассе под Архангельском. По предварительным данным, жёсткое столкновение произошло из-за того, что водитель кроссовера при выезде со второстепенной дороги не пропустил движущийся автомобиль.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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