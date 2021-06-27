Восемь человек пострадали при столкновении двух рейсовых автобусов в Архангельской области

В результате столкновения двух рейсовых автобусов в городе Котласе Архангельской области пострадало восемь человек, среди них — двое детей. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

"27 июня, в 10:10 утра на перекрёстке улиц Ленина и Багратиона в городе Котлас водитель автобуса ПАЗ не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с автобусом марки "Мерседес", — говорится в сообщении.

Согласно информации ведомства, в результате аварии пострадало восемь человек, среди которых двое несовершеннолетних 2005 года рождения и водитель ПАЗа. Все они были доставлены в больницу, диагнозы уточняются.

По факту ДТП в настоящее время проводится проверка, причины и обстоятельства произошедшего выясняются.