Визг колёс, крики, рыдания водителя: Москвичка рассказала о смертельном ДТП с мальчиком на самокате, сбитым на зебре
По словам очевидцев, ребёнок резко выскочил на пешеходный переход. Водитель легковушки, двигавшейся на приличной скорости, не успел затормозить. Правоохранители задержали его по приезде на место аварии.
Москвичка рассказала, что происходило после ДТП, в котором насмерть сбили мальчика с самокатом на зебре. Видео © LIFE
Сразу после наезда на девятилетнего ребёнка на севере Москвы водитель начал кричать о помощи и плакать. Об этом Лайфу рассказала очевидица происшествия. Женщина живёт в доме напротив и в момент аварии услышала визг колёс. Именно она вызвала скорую помощь.
"Визг колёс, детские и женские крики, мужской крик "Помогите!". Было понятно, что что-то страшное произошло. <...> Потом приехала полицейская машина, я ещё раз в скорую позвонила, они сказали "едем", — пояснила собеседница.
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По словам очевидцев, мальчик ехал на самокате и резко выскочил на пешеходный переход. В этот момент водитель легковушки (на записи он в красной футболке), следовавшей на приличной скорости, не успел затормозить. Скрыться мужчина не пытался, правоохранители задержали его по приезде на место аварии.
Как уже ранее сообщал Лайф, инцидент произошёл сегодня около 11:30 в Керамическом проезде. Мальчик пересекал дорогу по пешеходному переходу, но, по предварительным данным, с самоката слезать не стал. В какой-то момент его сбила легковушка. От удара ребёнок отлетел в сторону.
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