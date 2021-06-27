Москвичка рассказала, что происходило после ДТП, в котором насмерть сбили мальчика с самокатом на зебре. Видео © LIFE

Сразу после наезда на девятилетнего ребёнка на севере Москвы водитель начал кричать о помощи и плакать. Об этом Лайфу рассказала очевидица происшествия. Женщина живёт в доме напротив и в момент аварии услышала визг колёс. Именно она вызвала скорую помощь.

"Визг колёс, детские и женские крики, мужской крик "Помогите!". Было понятно, что что-то страшное произошло. <...> Потом приехала полицейская машина, я ещё раз в скорую позвонила, они сказали "едем", — пояснила собеседница.

По словам очевидцев, мальчик ехал на самокате и резко выскочил на пешеходный переход. В этот момент водитель легковушки (на записи он в красной футболке), следовавшей на приличной скорости, не успел затормозить. Скрыться мужчина не пытался, правоохранители задержали его по приезде на место аварии.