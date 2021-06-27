Чешский президент Милош Земан считает, что лидеры стран Евросоюза не должны бояться контактов с российским лидером Владимиром Путиным, как не побоялся их глава Белого дома Джо Байден. Об этом политик заявил в интервью CNN Prima NEWS.

"Байден не боялся контактов с Путиным. Почему этого должны бояться представители Евросоюза? Кроме прочего, необходимо учитывать, что Россия является важным экономическим партнёром", — пояснил Земан.

Президент Чехии подчеркнул, что для него аксиомой является то, что "люди должны общаться". В противном случае, по его словам, их можно подозревать в том, что они "терпят комплекс неполноценности", поэтому и избегают контактов.