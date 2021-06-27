"Люди должны общаться": Президент Чехии пристыдил лидеров ЕС за отказ от контактов с Путиным
По мнению Земана, "кроме прочего, необходимо учитывать, что Россия является важным экономическим партнёром", а уклонение от нормализации отношений с Москвой негативно отражается на интересах Европы.
Милош Земан. Фото © Getty Images/Mateusz Wlodarczyk/NurPhoto
Чешский президент Милош Земан считает, что лидеры стран Евросоюза не должны бояться контактов с российским лидером Владимиром Путиным, как не побоялся их глава Белого дома Джо Байден. Об этом политик заявил в интервью CNN Prima NEWS.
"Байден не боялся контактов с Путиным. Почему этого должны бояться представители Евросоюза? Кроме прочего, необходимо учитывать, что Россия является важным экономическим партнёром", — пояснил Земан.
Президент Чехии подчеркнул, что для него аксиомой является то, что "люди должны общаться". В противном случае, по его словам, их можно подозревать в том, что они "терпят комплекс неполноценности", поэтому и избегают контактов.
Ранее постпред РФ при ЕС Владимир Чижов заявил о неготовности Евросоюза к нормализации отношений с Россией. Изначально ограничительные меры предполагались как инструмент последней инстанции, причём прерогативу наложить их на то или иное государство имеет лишь Совет Безопасности ООН, напомнил дипломат. Однако сейчас, по его словам, пресловутая "санкционная дубина", по сути, стала первым и единственным средством международной политики Запада, в частности стран ЕС.
Напомним, Евросоюз отказался от предложения канцлера ФРГ Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона провести встречу с президентом России Владимиром Путиным. Вместо этого в ЕС решили поручить главе дипломатии Жозепу Боррелю подготовить варианты новых санкций против России в ответ "на любую будущую вредоносную деятельность Москвы".
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