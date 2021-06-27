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Онкодерматолог раскрыла опасность, которую таят просроченные солнцезащитные кремы

В составе любого продукта есть определённые консерванты, действие которых ограниченно, отметила специалист. По её словам, там же содержатся и склонные к окислению вещества.

27 июня, 13:12
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Солнцезащитный крем является неотъемлемой частью пляжного отдыха, однако крайне важно следить за его сроком годности. Если у продукта испортился запах или изменилась консистенция, то лучше отправить его на помойку. Об этом рассказала онкодерматолог Наталия Гайдаш.

"В составе любого крема есть определённые консерванты, действие которых ограниченно. В креме также есть вещества, которые склонны к окислению со временем. Поэтому срок годности крема — это срок безопасности", — пояснила специалист в интервью радио Sputnik.

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По словам медика, использование просроченного крема может спровоцировать фотодерматоз. Это заболевание, вызванное высокой чувствительностью кожи к ультрафиолетовому излучению. Кроме того, окисление продуктов может привести к различным аллергическим реакциям.

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Ранее врач описал алгоритм действий при солнечном ожоге. Специалист отметил, что загорать нужно осторожно и дозированно. Также доктор предостерёг от использования в таких случаях популярных "бабушкиных рецептов".

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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