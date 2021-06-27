Онкодерматолог раскрыла опасность, которую таят просроченные солнцезащитные кремы

Солнцезащитный крем является неотъемлемой частью пляжного отдыха, однако крайне важно следить за его сроком годности. Если у продукта испортился запах или изменилась консистенция, то лучше отправить его на помойку. Об этом рассказала онкодерматолог Наталия Гайдаш.

"В составе любого крема есть определённые консерванты, действие которых ограниченно. В креме также есть вещества, которые склонны к окислению со временем. Поэтому срок годности крема — это срок безопасности", — пояснила специалист в интервью радио Sputnik.

По словам медика, использование просроченного крема может спровоцировать фотодерматоз. Это заболевание, вызванное высокой чувствительностью кожи к ультрафиолетовому излучению. Кроме того, окисление продуктов может привести к различным аллергическим реакциям.