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Больше не угроза нацбезопасности: Минкульт Украины исключил Киркорова из чёрного списка

Артист числился в перечне всего трое суток. К слову, на сегодняшний день в реестре указаны фамилии 200 деятелей культуры. Некоторые из них, например Иосиф Кобзон и Валентин Гафт, уже умерли.

27 июня, 13:06
<p>Филипп Киркоров. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CL1tS7ThezA/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">fkirkorov</a></p>

Филипп Киркоров. Фото © Instagram / fkirkorov

Украинский Минкульт исключил российского певца Филиппа Киркорова из списка лиц, представляющих угрозу национальной безопасности для государства. Соответствующий перечень опубликован на официальном сайте ведомства.

Таким образом, Киркоров числился в списке всего трое суток. К слову, на сегодняшний день в чёрном списке указаны фамилии 200 деятелей культуры. Некоторые из них, например Иосиф Кобзон и Валентин Гафт, уже умерли, однако власти Украины не убирают их из списка.

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Ранее Филипп Киркоров назвал абсурдным своё попадание в чёрный список Министерства культуры и информационной политики Украины, однако заметил, что этим надо гордиться. На своей странице в "Инстаграме" артист спел на украинском языке. По его мнению, дело не в нём, а в ненависти властей соседнего государства к России.

Напомним, 22 июня в перечень лиц, представляющих угрозу безопасности Украины, внесли короля российской эстрады Филиппа Киркорова. Этого требовала Служба безопасности Украины. Причины такого решения не указывались.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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