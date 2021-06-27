Украинский Минкульт исключил российского певца Филиппа Киркорова из списка лиц, представляющих угрозу национальной безопасности для государства. Соответствующий перечень опубликован на официальном сайте ведомства.

Таким образом, Киркоров числился в списке всего трое суток. К слову, на сегодняшний день в чёрном списке указаны фамилии 200 деятелей культуры. Некоторые из них, например Иосиф Кобзон и Валентин Гафт, уже умерли, однако власти Украины не убирают их из списка.

Ранее Филипп Киркоров назвал абсурдным своё попадание в чёрный список Министерства культуры и информационной политики Украины, однако заметил, что этим надо гордиться. На своей странице в "Инстаграме" артист спел на украинском языке. По его мнению, дело не в нём, а в ненависти властей соседнего государства к России.