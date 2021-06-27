Порнозвезда показала свой замок за 280 млн, где она занимается любимым делом среди доспехов и фресок
Теперь она будет работать и отдыхать в средневековом антураже.
Порноактриса Миа Малкова вместе со своим бойфрендом приобрели замок стоимостью 3,9 млн долларов (примерно 280 млн рублей) в Портленде, штат Орегон, сообщает The Sun. 28-летняя звезда фильмов для взрослых планирует использовать его для откровенных съёмок и онлайн-трансляций видеоигр. Рум-тур по новому жилью Малкова выложила на своём YouTube-канале.
Сооружение, в котором есть по пять спален и ванных комнат и даже теннисный корт, занимает территорию площадью 24 тысячи квадратных метров. И это действительно замок — с турелями, фамильными гербами, колоннами и доспехами. Среди характерных атрибутов — также деревянные двери, винтовые лестницы, камин, потолочные фрески и другие предметы старины.
Миа рассказала, что её любимое место в замке — так называемый оазис, сад с фонтаном, сауной и джакузи, где она любит расслабиться после напряжённого рабочего дня.
Мы намерены сделать его ещё круче. После пандемии планируем проводить здесь вечеринки и другие мероприятия
На территории комплекса также есть тренажёрный зал, стена для скалолазания, бар со столами для пинг-понга и внушительная библиотека.
Не обошлось и без винного погреба, а для любителей поглазеть на ночное небо в замке предусмотрен домик на дереве. В ближайшее время Малкова панирует отремонтировать несколько помещений и соорудить бассейн, который будет располагаться в павильоне, имитирующем пещеру.
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