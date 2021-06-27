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15 случаев, когда окрашивание волос превратилось в фильм ужасов, из которого уже не спастись

Решившись на смену имиджа, не торопитесь менять цвет волос, ведь часто такие процедуры заканчиваются трагично. Кто-то чуть не оказался на грани жизни и смерти из-за аллергической реакции, другие неправильно подобрали средства — и вот уже их волосы ничем не спасти. В подборке ниже — 15 примеров, которые отговорят от окрашивания любого.

27 июня, 11:00

Фото © Twitter / KennzieMack

"Обесцвечивая волосы, девушка надела на голову пакет, не подозревая, что принт на полиэтилене может отпечататься. Но фото она уже без пакета"

Фото © Reddit / BoopBoop20

Фото © Reddit / BoopBoop20

"Никогда не знаешь, на что у тебя будет аллергия"

Фото © Reddit / southwoodhunter

Фото © Reddit / southwoodhunter

"Как ваши студенческие годы? Моя соседка по общаге превратилась в смурфетту"

Фото © Twitter / KennzieMack

Фото © Twitter / KennzieMack

"Пока моя подруга спала, её сын решил покрасить свои волосы..."

Фото © Reddit / ontour4eternity

Фото © Reddit / ontour4eternity

"Угадайте, у кого ужасная аллергия на краску для волос? У меня любимой"

Фото © Reddit / a-liketheway

Фото © Reddit / a-liketheway

"Я заслужил премию отца 2021 года. Сказал дочери идти в душ сразу после того, как она покрасила волосы"

Фото © Reddit / medicfourlife

Фото © Reddit / medicfourlife

"Публикую эти фотографии в исключительно образовательных целях. Девушка обесцветила крашеные волосы, а затем нанесла на них средство для химического выпрямления. Восстановлению не подлежат"

Фото © Facebook / Kristen Rankin

Фото © Facebook / Kristen Rankin

"Фиолетовое безумие. Я несколько дней ходила словно баклажан на ножках"

Фото © edventuregirl

Фото © edventuregirl

"Что ж, не успела я приступить, бутылка с красителем взорвалась прямо в ванной"

Фото © Reddit / sashagreylovesme

Фото © Reddit / sashagreylovesme

"У младшего брата моего друга, оказывается, была аллергия на краску для волос. Бедняга"

Фото © Reddit / JohnTheRevelatorJR

Фото © Reddit / JohnTheRevelatorJR

"Кажется, нам попалась бракованная бутылка для краски. Но Нора на седьмом небе от счастья, ведь она сейчас вся розовая"

Фото © Instagram / jennanemelka

Фото © Instagram / jennanemelka

"Пыталась покрасить волосы, но в итоге в краске оказалось всё: мой язык, ногти и даже глаза..."

Фото © Instagram / thievesbrotherhood

Фото © Instagram / thievesbrotherhood

"Ну что могло пойти не так, если я покрашу волосы перед ноутбуком?" — подумала я"

Фото © Reddit / Rilalia

Фото © Reddit / Rilalia

"Я подам в суд на компанию, которая пометила эту коробку с краской для волос как "тёмно-коричневую". Как видите, тут что-то не то"

Фото © Instagram / freckledmexican

Фото © Instagram / freckledmexican

"Мои стадии покраски волос"

Фото © Reddit / DoctorYogurtButler

Фото © Reddit / DoctorYogurtButler

К сожалению, окрашивание волос как дома, так и в салоне совсем нередко заканчивается трагедией. Ещё больше ужасающих примеров — в подборке Bored Panda.

Парень сам покрасил бороду и сразу пожалел об этом, ведь теперь он похож на дешёвую копию Дрейка

Парень сам покрасил бороду и сразу пожалел об этом, ведь теперь он похож на дешёвую копию Дрейка

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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