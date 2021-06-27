15 случаев, когда окрашивание волос превратилось в фильм ужасов, из которого уже не спастись
Решившись на смену имиджа, не торопитесь менять цвет волос, ведь часто такие процедуры заканчиваются трагично. Кто-то чуть не оказался на грани жизни и смерти из-за аллергической реакции, другие неправильно подобрали средства — и вот уже их волосы ничем не спасти. В подборке ниже — 15 примеров, которые отговорят от окрашивания любого.
"Обесцвечивая волосы, девушка надела на голову пакет, не подозревая, что принт на полиэтилене может отпечататься. Но фото она уже без пакета"
Фото © Reddit / BoopBoop20
"Никогда не знаешь, на что у тебя будет аллергия"
Фото © Reddit / southwoodhunter
"Как ваши студенческие годы? Моя соседка по общаге превратилась в смурфетту"
"Пока моя подруга спала, её сын решил покрасить свои волосы..."
Фото © Reddit / ontour4eternity
"Угадайте, у кого ужасная аллергия на краску для волос? У меня любимой"
Фото © Reddit / a-liketheway
"Я заслужил премию отца 2021 года. Сказал дочери идти в душ сразу после того, как она покрасила волосы"
Фото © Reddit / medicfourlife
"Публикую эти фотографии в исключительно образовательных целях. Девушка обесцветила крашеные волосы, а затем нанесла на них средство для химического выпрямления. Восстановлению не подлежат"
Фото © Facebook / Kristen Rankin
"Фиолетовое безумие. Я несколько дней ходила словно баклажан на ножках"
Фото © edventuregirl
"Что ж, не успела я приступить, бутылка с красителем взорвалась прямо в ванной"
Фото © Reddit / sashagreylovesme
"У младшего брата моего друга, оказывается, была аллергия на краску для волос. Бедняга"
Фото © Reddit / JohnTheRevelatorJR
"Кажется, нам попалась бракованная бутылка для краски. Но Нора на седьмом небе от счастья, ведь она сейчас вся розовая"
Фото © Instagram / jennanemelka
"Пыталась покрасить волосы, но в итоге в краске оказалось всё: мой язык, ногти и даже глаза..."
Фото © Instagram / thievesbrotherhood
"Ну что могло пойти не так, если я покрашу волосы перед ноутбуком?" — подумала я"
Фото © Reddit / Rilalia
"Я подам в суд на компанию, которая пометила эту коробку с краской для волос как "тёмно-коричневую". Как видите, тут что-то не то"
Фото © Instagram / freckledmexican
"Мои стадии покраски волос"
Фото © Reddit / DoctorYogurtButler
К сожалению, окрашивание волос как дома, так и в салоне совсем нередко заканчивается трагедией. Ещё больше ужасающих примеров — в подборке Bored Panda.
WOW-news
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