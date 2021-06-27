Модель позировала перед камерой без белья и вспомнила об этом, только когда села на горячие камни
Девушка настолько расслабилась, что позабыла об осторожности, и соблазнительные кадры не оставили поклонников равнодушными.
Модель Паулин Танто отдыхает в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег, Франция, назвав его любимым местом на земле. А чтобы сделать это место ещё привлекательнее, она решила устроить там жаркую фотосессию.
Модель выложила в "Инстаграме" кадры, на которых предстала в очень откровенном виде. Из одежды на Паулин был только топ, а остальные части тела она оставила открытыми взору. Девушка призналась, что верх на ней от бренда Fashion Nova, с которым она часто сотрудничает.
Кадры модели с соблазнительными формами быстро набрали более 255 тысяч лайков, и поклонники засыпали её комплиментами. Однако самые внимательные не могли не обратить внимание на полоски от загара и на то, что подобные места должны быть скрыты от чужих глаз. При этом некоторые настолько вдохновились, что позвали девушку замуж.
Просто принцесса ❤️😍
Я хочу жениться на тебе
Где бельё потеряла?
Всё нормально? Камень горячий?
Однако Паулин интересует предложение руки и сердца только от одного человека — блогера Davidcherizecote, с которым она давно состоит в отношениях. Влюблённые делятся совместными снимками, где демонстрируют всю свою страсть. Но у девушки есть сестра-близнец Матильда, которая ведёт ещё более популярный инстаграм-аккаунт.
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