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Модель позировала перед камерой без белья и вспомнила об этом, только когда села на горячие камни

Девушка настолько расслабилась, что позабыла об осторожности, и соблазнительные кадры не оставили поклонников равнодушными.

27 июня, 09:00

Фото © Instagram / popstantot

Модель Паулин Танто отдыхает в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег, Франция, назвав его любимым местом на земле. А чтобы сделать это место ещё привлекательнее, она решила устроить там жаркую фотосессию.

Фото © Instagram / popstantot

Фото © Instagram / popstantot

Модель выложила в "Инстаграме" кадры, на которых предстала в очень откровенном виде. Из одежды на Паулин был только топ, а остальные части тела она оставила открытыми взору. Девушка призналась, что верх на ней от бренда Fashion Nova, с которым она часто сотрудничает.

Фото © Instagram / popstantot

Фото © Instagram / popstantot

Кадры модели с соблазнительными формами быстро набрали более 255 тысяч лайков, и поклонники засыпали её комплиментами. Однако самые внимательные не могли не обратить внимание на полоски от загара и на то, что подобные места должны быть скрыты от чужих глаз. При этом некоторые настолько вдохновились, что позвали девушку замуж.

Фото © Instagram / popstantot

Фото © Instagram / popstantot

Просто принцесса ❤️😍

Leandroleall

Я хочу жениться на тебе

Edikraslun

Где бельё потеряла?

Romans2guns

Всё нормально? Камень горячий?


X.sir_chaos.x

Однако Паулин интересует предложение руки и сердца только от одного человека — блогера Davidcherizecote, с которым она давно состоит в отношениях. Влюблённые делятся совместными снимками, где демонстрируют всю свою страсть. Но у девушки есть сестра-близнец Матильда, которая ведёт ещё более популярный инстаграм-аккаунт.

60-летняя ведущая сменила позу перед камерой, показав на всю страну, что на ней нет белья

60-летняя ведущая сменила позу перед камерой, показав на всю страну, что на ней нет белья

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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