10 гостиничных секретов, о которых должен знать каждый, кто бронирует номер прямо сейчас
Тайнами "внутренней кухни" поделилась бывшая работница гостиницы.
Кадр из фильма "Сияние" © "Кинопоиск"
Бывшая работница отеля Джанесса Ричард ведёт TikTok, в котором раскрывает все тайны гостиничного бизнеса. Портал Bored Panda выбрал самые яркие примеры, которые перевернут ваше представление об отелях.
Почему номера не произносят вслух
Кадр из фильма "1408" © "Кинопоиск"
Работникам отелей запрещено произносить вслух, какой у постояльцев номер, поэтому обычно его сообщают молча, например, записывая число на бумажке.
Как бесплатно поменять номер на более дорогой
Кадр из фильма "Сияние" © "Кинопоиск"
Если гости любезны с персоналом отеля, им при наличии возможности могут бесплатно предоставить номер повышенной категории. Если же о постояльцах сложилось негативное впечатление, их просьбу о замене номера на улучшенный вариант оставят без внимания.
Как позавтракать раньше всех
Кадр из фильма "Сияние" © "Кинопоиск"
Если завтрак включён в стоимость вашего пребывания, но вы уезжаете до его начала, можно попросить персонал собрать для вас сухой паёк из имеющихся в наличии продуктов.
Что нужно сделать сразу после заселения в номер
Кадр из фильма "1408" © "Кинопоиск"
Убрать с кровати одеяло. Его стирают не чаще одного раза в год, поэтому лучше ограничить с ним контакт.
Как быть со стаканами для воды
Кадр из фильма "Сияние" © "Кинопоиск"
Почти в каждом стандартном номере есть бутылка с водой и стаканы. Не стоит сразу же пить из них, даже если они выглядят чистыми, потому что в большинстве случаев их не меняют между гостями.
Как обезопасить себя при бронировании номера
Кадр из фильма "1408" © "Кинопоиск"
Номер лучше бронировать напрямую в отеле. Если вы делаете это через посредников, нет никаких гарантий, что вас заселят именно в такой номер, какой вы выбрали.
Что делать, если за стеной бордель
Кадр из фильма "1408" © "Кинопоиск"
Случается, что номера гостиниц используются для оказания сексуальных услуг. Когда работники узнают об этом, они должны сразу сообщать в полицию.
Почему не стоит ходить по номеру босиком
Кадр из фильма "Сияние" © "Кинопоиск"
Если в номере есть ковры, лучше не ходить по ним босиком. Их регулярно пылесосят, но редко подвергают глубокой очистке.
Как не платить за номер ни копейки
Кадр из фильма "Сияние" © "Кинопоиск"
В некоторых отелях действует политика "100%-ной удовлетворённости". Это означает, что, если вы обнаружите хотя бы одну мелочь, которая вас не устраивает, и сообщите об этом менеджеру, вам могут компенсировать всё пребывание.
Что не так с туалетной бумагой
Кадр из фильма "1408" © "Кинопоиск"
Рулоны туалетной бумаги не меняются после каждого гостя. Если бумага ещё осталась, ей придадут более презентабельный вид и оставят для следующего постояльца.
WOW-news
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