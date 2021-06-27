10 гостиничных секретов, о которых должен знать каждый, кто бронирует номер прямо сейчас

Бывшая работница отеля Джанесса Ричард ведёт TikTok, в котором раскрывает все тайны гостиничного бизнеса. Портал Bored Panda выбрал самые яркие примеры, которые перевернут ваше представление об отелях.

Почему номера не произносят вслух

Кадр из фильма "1408" © "Кинопоиск"

Работникам отелей запрещено произносить вслух, какой у постояльцев номер, поэтому обычно его сообщают молча, например, записывая число на бумажке.

Как бесплатно поменять номер на более дорогой

Кадр из фильма "Сияние" © "Кинопоиск"

Если гости любезны с персоналом отеля, им при наличии возможности могут бесплатно предоставить номер повышенной категории. Если же о постояльцах сложилось негативное впечатление, их просьбу о замене номера на улучшенный вариант оставят без внимания.

Как позавтракать раньше всех

Кадр из фильма "Сияние" © "Кинопоиск"

Если завтрак включён в стоимость вашего пребывания, но вы уезжаете до его начала, можно попросить персонал собрать для вас сухой паёк из имеющихся в наличии продуктов.

Что нужно сделать сразу после заселения в номер

Кадр из фильма "1408" © "Кинопоиск"

Убрать с кровати одеяло. Его стирают не чаще одного раза в год, поэтому лучше ограничить с ним контакт.

Как быть со стаканами для воды

Кадр из фильма "Сияние" © "Кинопоиск"

Почти в каждом стандартном номере есть бутылка с водой и стаканы. Не стоит сразу же пить из них, даже если они выглядят чистыми, потому что в большинстве случаев их не меняют между гостями.

Как обезопасить себя при бронировании номера

Кадр из фильма "1408" © "Кинопоиск"

Номер лучше бронировать напрямую в отеле. Если вы делаете это через посредников, нет никаких гарантий, что вас заселят именно в такой номер, какой вы выбрали.

Что делать, если за стеной бордель

Кадр из фильма "1408" © "Кинопоиск"

Случается, что номера гостиниц используются для оказания сексуальных услуг. Когда работники узнают об этом, они должны сразу сообщать в полицию.

Почему не стоит ходить по номеру босиком

Кадр из фильма "Сияние" © "Кинопоиск"

Если в номере есть ковры, лучше не ходить по ним босиком. Их регулярно пылесосят, но редко подвергают глубокой очистке.

Как не платить за номер ни копейки

Кадр из фильма "Сияние" © "Кинопоиск"

В некоторых отелях действует политика "100%-ной удовлетворённости". Это означает, что, если вы обнаружите хотя бы одну мелочь, которая вас не устраивает, и сообщите об этом менеджеру, вам могут компенсировать всё пребывание.

Что не так с туалетной бумагой

Кадр из фильма "1408" © "Кинопоиск"