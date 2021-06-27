Парень настолько помешался на пластике и филлерах, что прежнего красавца не узнают даже друзья
Несколько лет назад австралиец сделал свою первую операцию в погоне за идеальным лицом. Но спустя десяток инъекций и пару потраченных миллионов всем стало ясно: идеалы у парня весьма странные.
Дэвид Кисэр из Австралии с детства был самым обычным мальчиком. Не тощий, внешность — тоже не выдающаяся. До 15 парень никогда не отказывался от сладкого, но подростковый возраст всё изменил. Начиная с 83 кг, парень стал стремительно терять вес, добиваясь "идеального" тела. Результат за несколько лет был ужасающим — такая худоба выглядела нездоровой, и родители сильно забеспокоились, не подозревая, какие ещё сюрпризы готовит им сыночек.
Спасибо пластической хирургии за то, что они спасли этот ужас
Поднакопив немного денег, Дэвид с совершеннолетия взялся и за своё лицо. Юноша начал с филлеров в щёки и губы, дальше — смена имиджа, удаление веснушек, снова филлеры, но на этот раз ещё и в подбородок. После — ринопластика, новая причёска и ботокс. В комментариях парень пошутил, что вот как выглядят 35 тысяч (австралийских) долларов (1,9 млн рублей).
Всеми своими преображениями парень делился в личном инстаграм-аккаунте d.avidkisor. Судя по обновлениям в "историях", последнее вмешательство было всего пару недель назад, и на нём Дэвид останавливаться не собирается. Мало того, весной парень завёл профиль в TikTok, и первое же видео plasticbotchedboy стало вирусным. У пользователей соцсети один вопрос: как у такого симпатичного парня поднялась рука себя изуродовать.
Если проиграть видео с конца в начало, то получится действительно впечатляющее преображение
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