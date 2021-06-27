НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Парень настолько помешался на пластике и филлерах, что прежнего красавца не узнают даже друзья

Несколько лет назад австралиец сделал свою первую операцию в погоне за идеальным лицом. Но спустя десяток инъекций и пару потраченных миллионов всем стало ясно: идеалы у парня весьма странные.

27 июня, 07:00

Кадры из видео © TikTok / plasticbotchedboy

Дэвид Кисэр из Австралии с детства был самым обычным мальчиком. Не тощий, внешность — тоже не выдающаяся. До 15 парень никогда не отказывался от сладкого, но подростковый возраст всё изменил. Начиная с 83 кг, парень стал стремительно терять вес, добиваясь "идеального" тела. Результат за несколько лет был ужасающим — такая худоба выглядела нездоровой, и родители сильно забеспокоились, не подозревая, какие ещё сюрпризы готовит им сыночек.

Спасибо пластической хирургии за то, что они спасли этот ужас

plasticbotchedboy

Кадры из видео © TikTok / plasticbotchedboy

Поднакопив немного денег, Дэвид с совершеннолетия взялся и за своё лицо. Юноша начал с филлеров в щёки и губы, дальше — смена имиджа, удаление веснушек, снова филлеры, но на этот раз ещё и в подбородок. После — ринопластика, новая причёска и ботокс. В комментариях парень пошутил, что вот как выглядят 35 тысяч (австралийских) долларов (1,9 млн рублей).

Кадры из видео © TikTok / plasticbotchedboy

Кадры из видео © TikTok / plasticbotchedboy

Всеми своими преображениями парень делился в личном инстаграм-аккаунте d.avidkisor. Судя по обновлениям в "историях", последнее вмешательство было всего пару недель назад, и на нём Дэвид останавливаться не собирается. Мало того, весной парень завёл профиль в TikTok, и первое же видео plasticbotchedboy стало вирусным. У пользователей соцсети один вопрос: как у такого симпатичного парня поднялась рука себя изуродовать.

Если проиграть видео с конца в начало, то получится действительно впечатляющее преображение

bari_ben_atiya

Лучше бы ты потратил эти деньги на психолога

oooooooop221

Девушка показала, чем обернулась пластика подбородка, и этот ужас отговорит от операции кого угодно

Девушка показала, чем обернулась пластика подбородка, и этот ужас отговорит от операции кого угодно

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Девочке с "маской Бэтмена" пришлось прервать лечение и покинуть Россию из-за проблем с визой

7 июня, 13:39

Модель накачала себе самые большие губы в мире, но её будущие операции окончательно доведут врачей

вчера в 16:00

Пёс со всех лап бросился за скорой, увозящей хозяйку, и от этого видео сердце разрывается на части

сегодня в 06:00

Два ребёнка и один взрослый погибли в страшном ДТП на трассе под Самарой

сегодня в 06:58

Жительницу Горловки ранили при очередном обстреле со стороны ВСУ, заявили в ДНР

сегодня в 06:36

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1