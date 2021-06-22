60-летняя ведущая сменила позу перед камерой, показав на всю страну, что на ней нет белья
В Сети стало вирусным видео с итальянской журналисткой, которая оконфузилась перед зрителями. И блондинка поспешила прокомментировать ситуацию.
Скриншот © Twitter / musagete10
60-летняя ведущая Паола Феррари, освещавшая Евро-2020 в Италии, отвлекла от футбола даже самых заядлых его болельщиков, устроив во время эфира настоящую провокацию. Женщина в длинном чёрном платье обнажила ноги, а потом решила перебросить одну на другую прямо перед камерой.
Видео © Twitter / musagete10
Когда Паола меняла позу, зрителям на мгновение открылся весьма пикантный вид, оставивший их в шоке. Пользователи заметили, что на ведущей нет нижнего белья, пишет The Sun. Подобное стерпеть они не смогли, обвинив журналистку в непрофессионализме. Однако даже в этой ситуации у итальянки нашлись свои поклонники, заявившие, что она выглядела словно героиня Шэрон Стоун в "Основном инстинкте".
Фото © Twitter / game7__. Кадр из фильма "Основной инстинкт"
Это ужасно
Фото © Instagram / paolaferrari_db
Полная деградация! Не понимаю, почему ей ещё разрешают сниматься
Как Шэрон Стоун
Сама же Паола настаивает, что интимные зоны у неё всё-таки были прикрыты. "Шэрон Стоун в этой сцене была без нижнего белья. Я же предпочитаю заботиться о здоровье и гигиене", — парировала ведущая.
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