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60-летняя ведущая сменила позу перед камерой, показав на всю страну, что на ней нет белья

В Сети стало вирусным видео с итальянской журналисткой, которая оконфузилась перед зрителями. И блондинка поспешила прокомментировать ситуацию.

22 июня, 13:16

Скриншот © Twitter / musagete10

60-летняя ведущая Паола Феррари, освещавшая Евро-2020 в Италии, отвлекла от футбола даже самых заядлых его болельщиков, устроив во время эфира настоящую провокацию. Женщина в длинном чёрном платье обнажила ноги, а потом решила перебросить одну на другую прямо перед камерой.

Видео © Twitter / musagete10

Когда Паола меняла позу, зрителям на мгновение открылся весьма пикантный вид, оставивший их в шоке. Пользователи заметили, что на ведущей нет нижнего белья, пишет The Sun. Подобное стерпеть они не смогли, обвинив журналистку в непрофессионализме. Однако даже в этой ситуации у итальянки нашлись свои поклонники, заявившие, что она выглядела словно героиня Шэрон Стоун в "Основном инстинкте".

Фото © Twitter / game7__. Кадр из фильма "Основной инстинкт"

Фото © Twitter / game7__. Кадр из фильма "Основной инстинкт"

Это ужасно

GiovannaCuoco5

Фото © Instagram / paolaferrari_db

Фото © Instagram / paolaferrari_db

Полная деградация! Не понимаю, почему ей ещё разрешают сниматься

LauraIlluminat2

Как Шэрон Стоун

ErikaBellafans

Сама же Паола настаивает, что интимные зоны у неё всё-таки были прикрыты. "Шэрон Стоун в этой сцене была без нижнего белья. Я же предпочитаю заботиться о здоровье и гигиене", — парировала ведущая.

Ведущая выложила невинное фото из ванной, но умерла от стыда, когда фанаты указали ей на одну деталь

Ведущая выложила невинное фото из ванной, но умерла от стыда, когда фанаты указали ей на одну деталь

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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