Мировую рекордсменку, которая якобы родила 10 детей за раз, насильно положили в психбольницу
В начале июня в СМИ появились заголовки о том, что жительница ЮАР поставила рекорд, за раз став мамой сразу десяти детей. С родов прошло больше двух недель, но потомство так никто и не видел. Мало того, сейчас женщину держат в психиатрической больнице.
8 июня стало известно, что Госиаме Ситхоле из Южно-Африканской Республики якобы родила семерых мальчиков и трёх девочек. Вот только с тех пор, как женщина с огромным животом уехала в роддом, муж Тебохо Цотеци не видел ни жену, ни своё огромное потомство. Мужчина обзвонил все больницы, надеясь узнать, где находится его возлюбленная, но ни в одном учреждении информации о рождении десяти детей не было.
Когда Цотеци объявил, что жена солгала о потомстве и пропала, к её поискам присоединилась местная полиция. Женщину нашли без живота и детей в доме её родственника. Сотрудники правопорядка доставили Госиаме в психиатрическую больницу Йоханнесбурга, чтобы провести обследование и выяснить её состояние, а также были ли вообще дети. Адвокат Ситхоле заявила, что женщину удерживают незаконно и сейчас они пытаются добиться её освобождения через суд.
Кроме того, по словам адвоката, в больнице с Госиаме обращаются ужасно: постоянно кричат и даже надели на неё наручники.
Напомним, до того, как стало известно, что Ситхоле попала в психбольницу, она обвинила своего мужа в том, что он пытается нажиться на её беременности. А когда мужчина заявил, что не верит в существование детей вообще, африканка пригрозила, что в таком случае он никогда не узнает, где они находятся, пишет Daily Mail.
Тогда я так и буду держать местонахождение детей в тайне. Никто не заставит меня рассказать, где они
WOW-news
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