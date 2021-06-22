Мировую рекордсменку, которая якобы родила 10 детей за раз, насильно положили в психбольницу

8 июня стало известно, что Госиаме Ситхоле из Южно-Африканской Республики якобы родила семерых мальчиков и трёх девочек. Вот только с тех пор, как женщина с огромным животом уехала в роддом, муж Тебохо Цотеци не видел ни жену, ни своё огромное потомство. Мужчина обзвонил все больницы, надеясь узнать, где находится его возлюбленная, но ни в одном учреждении информации о рождении десяти детей не было.

Фото © Twitter / pietrampedi

Когда Цотеци объявил, что жена солгала о потомстве и пропала, к её поискам присоединилась местная полиция. Женщину нашли без живота и детей в доме её родственника. Сотрудники правопорядка доставили Госиаме в психиатрическую больницу Йоханнесбурга, чтобы провести обследование и выяснить её состояние, а также были ли вообще дети. Адвокат Ситхоле заявила, что женщину удерживают незаконно и сейчас они пытаются добиться её освобождения через суд.

Фото © Twitter / pietrampedi

Кроме того, по словам адвоката, в больнице с Госиаме обращаются ужасно: постоянно кричат и даже надели на неё наручники.

Напомним, до того, как стало известно, что Ситхоле попала в психбольницу, она обвинила своего мужа в том, что он пытается нажиться на её беременности. А когда мужчина заявил, что не верит в существование детей вообще, африканка пригрозила, что в таком случае он никогда не узнает, где они находятся, пишет Daily Mail.