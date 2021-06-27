В Подмосковье искупавшегося в бочке подростка убило током

В Подмосковье 14-летний подросток получил удар током, от которого скончался. Серьёзно пострадала и его тетя, которая пыталась помочь племяннику. Об этом сообщает "Московский комсомолец".

По информации издания, трагедия произошла вечером 25 июня. В одном из сёл Ступинского района Московской области 14-летний школьник около шести вечера искупался в стоящей на улице бочке и отправился босиком домой, чтобы переодеться. В это время из скважины в дом качалась вода, а включённый в сеть удлинитель для водяного насоса висел на заборе. Мальчик неожиданно поскользнулся, мокрой рукой схватился за забор с удлинителем, и его ударило током. Несчастный умер почти мгновенно.

Как уточняется, серьёзно пострадала и 42-летняя тётя подростка, работающая медсестрой в местной больнице. Женщина бросилась на помощь племяннику, но как только дотронулась до него, мощный разряд перекинулся и на неё. В результате россиянка получила ожоги на руке и ноге, а ещё после обследования в больнице врачи выявили у неё нарушения работы сердца.

По данным МК, семья погибшего школьника благополучная: отец — рабочий по благоустройству, а мать — официантка в местном санатории. В семье есть ещё один ребенок.

Правоохранители начали проверку инцидента. Они устанавливают точные причины и обстоятельства произошедшего. А провод удлинителя был отправлен на экспертизу, несмотря на то, что внешних повреждений на нём нет.