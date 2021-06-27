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В Приморье пьяный россиянин взбесился из-за проваленного фейсконтроля и поджёг ночной клуб

Сначала обиженный мужчина вернулся к дверям заведения с битой, а позднее — с канистрой бензина. Однако нетрезвый поджигатель забыл о конспирации, и его авто попало на камеры. Теперь обиженного тусовщика ищет полиция.

27 июня, 12:46

Скриншот видео © Instagram / cafe_club_mayak

В Приморье пьяный россиянин поджёг ночной клуб за отказ фейсконтроля пустить его внутрь. Видео © Instagram / cafe_club_mayak

В приморском городе Артёме пьяного посетителя не пустили в ночной клуб, а он в отместку поджёг его. Об этом сообщается на странице клуба "Маяк" в "Инстаграме". Там же опубликовано видео, на котором агрессор конфликтует с охраной заведения.

Так, сначала нетрезвый приморец хотел попасть в клуб мирно, но, получив от фейсконтроля отказ, вернулся туда уже с битой. Однако этот аргумент сотрудников заведения также не убедил, и они снова прогнали буйного мужчину.

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Позднее обиженный россиянин в третий раз пришёл к "Маяку", когда внутри уже никого не было, вылил на порог целую канистру бензина и поджёг. Между тем о конспирации в силу своего состояния поджигатель не позаботился и засветил авто на камерах наружного наблюдения. Теперь его ищут местная полиция и не менее обиженный хозяин ночного заведения.

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А ранее пьяный житель Прикамья во время ссоры поджёг гараж с приятелями внутри. Шестеро из них, включая самого поджигателя, госпитализированы с ожогами различной степени тяжести. Возбуждено уголовное дело, по которому сейчас ведётся расследование.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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