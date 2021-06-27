Крупный лесной пожар вспыхнул в турецком Мармарисе. Видео © Соцсети

В популярном турецком курортном городе Мармарис вспыхнул лесной пожар. Как сообщает Haber Turk, при ликвидации огня погиб один сотрудник Главного управления лесного хозяйства.

На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, как на склонах холма, который находится неподалёку от отелей и береговой линии, горят десятки деревьев. При этом отдыхающие на пляже туристы реагируют весьма спокойно и с любопытством наблюдают за пожаром. На видео попал и вертолёт, который начал тушить возгорание в лесу.



В свою очередь власти Турции сообщили, что приняты все необходимые меры для обеспечения безопасности туристов. Отмечается, что в ликвидации огня задействовано 10 вертолётов и 40 пожарных машин.