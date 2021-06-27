Россиянка погибла от удара молнии во время отдыха на озере

В Башкирии от удара молнии погибла 53-летняя женщина. Как сообщает агентство "Башинформ", разряд смертоносного электричества застал её во время отдыха на Белом озере.

Инцидент произошёл сегодня в Аургазинском районе, недалеко от деревни Малый Нагадак. Женщина отдыхала на берегу водоёма вместе с компанией. В какой-то момент началась гроза и в неё попал мощный электрический разряд. Очевидцы вызвали скорую помощь, однако врачи ничем не смогли помочь женщине — к их приезду она уже была мертва.

Напомним, что специалисты МЧС рекомендуют во время грозы избегать нахождения в воде. Укрываться следует в здании или автомобиле, так как они заземляют электрические разряды.