В США раскрыли провальный план Польши по созданию оружия-невидимки против России

С 2013 по 2015 год в Польше разрабатывался и активно рекламировался танк-невидимка PL-01. Боевая машина создавалась для обороны республики в случае военного вторжения со стороны России. Об этом в статье для портала 19FortyFive написал американский военный эксперт Питер Сичиу.

По его словам, прототип машины был основан на шведском лёгком танке CV90120-T, профиль которого практически не отличался от американского M-1 Abrams и немецкого Leopard 2. Также у PL-01 имелись сходства с российским танком Т-14 "Армата" и израильским "Меркаву".

Отличительными особенностями польского "невидимки", по словам Сичиу, были беспилотная башня с дистанционным управлением, задний входной люк и отсек для перевозки солдат. А защищать боевую машину должны были несколько слоёв модульной брони. Так, панцирь этого танка мог выдержать бронебойный снаряд, мину или самодельное взрывное устройство. Основным вооружением PL-01 была 120-миллиметровая пушка, способная стрелять всеми стандартными танковыми боеприпасами НАТО и запускать противотанковые управляемые ракеты. При этом в качестве второстепенного вооружения мог использоваться пулемёт.

Военный эксперт отметил, что технология "невидимости" делала танк трудным для обнаружения посредством стандартных тепловых датчиков. Кроме того, машина была покрыта специальными материалами, поглощающими радиоволны.

По уточнению Сичиу, разработкой PL-01 занималась компания Obrum, однако в последние годы об этом проекте нет никаких новостей. Вероятно, идеальная стелс-технология заставила его полностью исчезнуть, пошутил эксперт.