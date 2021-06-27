Премьер Чехии вновь заявил о причастности "русских шпионов" к взрывам во Врбетице
В свою очередь с ним согласился спикер верхней палаты парламента Милош Выстрчил. Он считает, что президент республики Милош Земан ведёт себя безответственно, настаивая, вопреки следствию, на нескольких версиях инцидента.
Андрей Бабиш. Фото © Facebook / Andrej Babis
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш вновь заверил, что у следствия есть только одна версия причины взрывов на складах вооружения во Врбетице в 2014 году. Об этом политик заявил в интервью CNN Prima News.
"Мы убеждены, что это было акцией российских шпионов. Если кто-то говорит что-то другое, то это нехорошо", — указал Бабиш, комментируя высказывания президента Чехии Милоша Земана о нескольких версиях взрывов.
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Уже завтра, 28 июня, Бабиш рассчитывает обсудить с Земаном расхождения во мнениях относительно инцидента во Врбетице. В этот день глава республики запланировал традиционную встречу с членами правительства.
В свою очередь глава верхней палаты чешского парламента Милош Выстрчил считает, что Земан ведёт себя безответственно, настаивая, вопреки следствию, на нескольких версиях взрывов во Врбетице. По мнению политика, поведение президента в этом вопросе весьма нелогичное.
"Он (Земан. — Прим. Лайфа) может предполагать, что существует несколько версий, но при этом должен знать, что расследуется лишь одна версия, та, где речь идёт о теракте", — пояснил Выстрчил.
Ранее сегодня чешский президент заявил, что рассматривает разные версии событий во Врбетице. Политик отметил, что необходимо расследовать вероятность, что взрывы на военных складах могли произойти из-за неумелого обращения с боеприпасами.
Как сообщал Лайф, 17 апреля Чехия объявила о высылке 18 российских дипломатов из-за взрывов на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В ответ Россия объявила о высылке 20 сотрудников дипмиссии Чехии в Москве. По версии чешской стороны, российские спецслужбы якобы могут быть причастны к происшествию во Врбетице. Позже президент Чехии Милош Земан заявил, что контрразведка страны не располагает доказательствами причастности России к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году, а одной из рабочих версий произошедшего является обыкновенная халатность. Однако чешские спецслужбы, путаясь в показаниях, продолжают выдвигать всё новые и новые версии.
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