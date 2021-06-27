Премьер Чехии вновь заявил о причастности "русских шпионов" к взрывам во Врбетице

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш вновь заверил, что у следствия есть только одна версия причины взрывов на складах вооружения во Врбетице в 2014 году. Об этом политик заявил в интервью CNN Prima News.

"Мы убеждены, что это было акцией российских шпионов. Если кто-то говорит что-то другое, то это нехорошо", — указал Бабиш, комментируя высказывания президента Чехии Милоша Земана о нескольких версиях взрывов.

Уже завтра, 28 июня, Бабиш рассчитывает обсудить с Земаном расхождения во мнениях относительно инцидента во Врбетице. В этот день глава республики запланировал традиционную встречу с членами правительства.

В свою очередь глава верхней палаты чешского парламента Милош Выстрчил считает, что Земан ведёт себя безответственно, настаивая, вопреки следствию, на нескольких версиях взрывов во Врбетице. По мнению политика, поведение президента в этом вопросе весьма нелогичное.

"Он (Земан. — Прим. Лайфа) может предполагать, что существует несколько версий, но при этом должен знать, что расследуется лишь одна версия, та, где речь идёт о теракте", — пояснил Выстрчил.