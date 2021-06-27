"Сумасшедшие люди": Водители устроили "больные разборки" на МКАД, тараня друг друга на скорости
У одной из машин при этом лопнуло колесо. О пострадавших в результате инцидента не сообщается. Произошедшее засняли на камеру очевидцы.
Два водителя устроили разборки на МКАД, тараня друг друга на скорости. Видео © Соцсети
На МКАД два водителя устроили опасные разборки, тараня друг друга на большой скорости. Свидетелями инцидента, похожего на сцену из боевика, стали другие автомобилисты.
Некоторые очевидцы сняли происходящее на видео. На кадрах видно, что у одной из машин дымится колесо. По словам автора ролика, оно взорвалось. Автомобили таранят друг друга, из-за чего их заносит перпендикулярно потоку. К счастью, аварий удалось избежать.
"Посмотри, что происходит на дороге, Вась. Больные какие-то разборки, у него пробито колесо, они друг друга таранят. Они сумасшедшие люди", — говорит автор видео.
Информации о пострадавших в результате инцидента нет.
Ранее Лайф рассказывал, что на МКАД три человека погибли при столкновении легковушки с КамАЗом. Ещё один пострадал, однако госпитализация не понадобилась. Все жертвы аварии находились в автомобиле "Хёндай".
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