Два водителя устроили разборки на МКАД, тараня друг друга на скорости. Видео © Соцсети

На МКАД два водителя устроили опасные разборки, тараня друг друга на большой скорости. Свидетелями инцидента, похожего на сцену из боевика, стали другие автомобилисты.

Некоторые очевидцы сняли происходящее на видео. На кадрах видно, что у одной из машин дымится колесо. По словам автора ролика, оно взорвалось. Автомобили таранят друг друга, из-за чего их заносит перпендикулярно потоку. К счастью, аварий удалось избежать.

"Посмотри, что происходит на дороге, Вась. Больные какие-то разборки, у него пробито колесо, они друг друга таранят. Они сумасшедшие люди", — говорит автор видео.

Информации о пострадавших в результате инцидента нет.