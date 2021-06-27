Американский эсминец Ross вошёл в порт Одессы для участия в учениях Sea Breeze
Корабль неоднократно заходил в город и уже принимал участие в манёврах. В последний раз это происходило в 2019 году.
Фото © Twitter / Exercise Sea Breeze
Ракетный эсминец USS Ross пришвартовался в порту Одессы для участия в международных военных учениях Sea Breeze 2021. Об этом сообщается на официальной странице учений в "Твиттере".
BREAKING: 🇺🇸 @USNavy #USSRoss arrives in #Odesa #UKR to take part in #ExerciseSeaBreeze! This is the 21st iteration of the exercise where +30 countries will join together for interoperability training in the #BlackSea! #SB21 #SeaBreeze pic.twitter.com/CsbUQ9sWCs— Exercise Sea Breeze (@ExSeaBreeze) June 27, 2021
"USS Ross ВМС США прибыл в Одессу для участия в учениях Sea Breeze 2021. Это 21-й этап учений, в котором более 30 стран объединятся для обучения совместимости в Чёрном море", — сказано в сообщении.
Вместе с тем, согласно данным местного издания "Думская", ранее Ross неоднократно заходил в Одессу и уже принимал участие в Sea Breeze — в последний раз это было в 2019 году. Отмечается, что водоизмещение эсминца составляет около девяти тысяч тонн, а экипаж состоит из более чем 330 человек. На борту корабля, по уточнению издания, находятся 90 пусковых установок системы Aegis для запуска крылатых ракет Tomahawk и других. Также боевое судно вооружено артиллерийскими установками, пулемётами и торпедными аппаратами плюс способно принимать на борт вертолёт.
Ранее Лайф сообщал, что в Чёрном море силы Минобороны РФ начали наблюдение за американским эсминцем Ross.
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